Luis Rubiales dice que no irá a la cárcel por presunta agresión sexual contra Jenni Hermoso: “La verdad saldrá a la luz”

Tras varias semanas de presión institucional, Luis Rubiales al fin puso su carta de renuncia al frente de la Federación Española de Fútbol (RFEF) por los desagradables hechos un mes antes en los que besó en la boca, sin su consentimiento, a la futbolista Jennifer Hermoso.

En una entrevista exclusiva con el periodista británico Piers Morgan, Rubiales anunció al mundo su renuncia a cargo de la organización del fútbol español.

El audiovisual fue solo una parte, divulgado por redes sociales. Apenas el pasado lunes se conoció toda la conversación que tuvo el también ex futbolista con el famoso presentador que ha tenido en su set a otras personalidades futbolísticas como Cristiano Ronaldo.

Luis Rubiales, ex presidente de la RFEF. Foto: Getty Images.

Sabedor que tras abandonar su cargo en la RFEF deberá enfrentarse ante la justicia por la denuncia penal que presentó en su contra Jenni Hermoso, por lo que podría enfrentar hasta cinco años de cárcel, de acuerdo a un abogado español Emilio Cortés.

Pero el ex presidente del fútbol español parece tenerlo todo claro y considera que no tocará nunca una cárcel.

“Confío en que la verdad saldrá a la luz. No soy un criminal. Mira mi cara. Soy una buena persona que en un momento de enorme felicidad, que ganas un Mundial tuvo un error” Rubiales a Piers Morgan

También aprovechó para quejarse de cómo se manejó su proceso de acusación en lo deportivo. Luego que estallara el escándalo, las autoridades como FIFA y UEFA procedieron rápidamente, algo que Rubiales considera injusto.

“El proceso fue muy rápido sin oportunidad de tener una defensa. Es muy injusto. No me han mandado los fundamentos, soy abogado y esto no lo puedo entender”, expresó.

Este viernes el ex directivo deportivo deberá comparecer por primera vez ante la justicia por el presunto delito de agresión sexual contra Jenni Hermoso por el beso en la boca en la final del Mundial Femenil 2023 en Australia y Nueva Zelanda.

