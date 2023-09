Marco Verratti, el último descarte del PSG, ficha con el Al-Arabi de Qatar por $45 millones de dólares

Marco Verratti, el último descarte del PSG de Luis Enrique y Kylian Mbappé fue confirmado como el nuevo fichaje del Al-Arabi de Qatar, en una transacción de $45 millones de dólares y que pone fin a la etapa del futbolista italiano en el conjunto parisino y en el balompié europeo, esto con tan solo 30 años de edad.

Fue sorpresa para muchos el hecho de que desde el principio, el futbolista italiano de gran calidad, no contara en los planes de Luis Enrique, entrenador que se sentó en el banquillo del PSG tras una importante renovación que además incluyó varias salidas importantes como la de Lionel Messi, Neymar Jr. y ahora se suma la de Verratti, quien además es el jugador con más títulos levantados vistiendo los colores de la oncena parisina con un total de 30.

El agradecimiento de Verratti al PSG y sus números con el club

Fueron 11 temporadas las que Verratti disputó defendiendo los colores del PSG, además el nativo de Pescara levantó 30 trofeos como se mencionó anteriormente y disputó un total de 416 encuentros con los de la capital francesa, números que lo dejan sin duda como uno de los mejores mediocampistas de la historia del club.

“Me siento muy orgulloso de haber vestido los colores del Paris Saint-Germain durante más de una década, de jugar con tantos grandes jugadores y ganar 30 trofeos. París, el Club y su afición siempre ocuparán un lugar muy especial en mi corazón”, fueron las palabras de despedida del futbolista italiano a través de su cuenta en Instagram.

Con la salida de Verratti se van confirmando los rumores de un club que se va armando poco a poco a la medida de un Kylian Mbappé que estuvo a punto de salir en el último mercado y que no se sabe hasta cuando jugará con los colores del PSG.

Los buenos deseos de Lionel Messi

No obstante, Lionel Messi, quien no tiene los mejores recuerdos de París, se pronunció a través de su cuenta en Instagram, deseando lo mejor para la nueva aventura del futbolista italiano en tierras qataríes. “Toda la suerte en tu nueva etapa, ya sabes que te deseo lo mejor siempre“, posteó el astro del Inter Miami a lo que Verratti respondió: “Gracias amigo”. View this post on Instagram A post shared by Leo Messi (@leomessi)

Lionel Messi y Marco Verratti desarrollaron una gran amistad en París y hasta se llegó a vincular al centrocampista italiano con el Inter Miami para seguir al argentino. Cabe señalar que la foto de Messi que utilizó para desear suerte al italiano es de un encuentro entre selecciones en la llamada “Finalissima”, la cual prefirió antes que colocar una con la camiseta del PSG.

De esta manera culmina el paso de Verratti por París con números de crack y sin duda siendo parte importante de la historia de un club que sigue teniendo asignaturas pendientes en el plano internacional.

