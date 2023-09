Tyson Fury está triste porque Mike Tyson decidió entrenar a Francis Ngannou: “Debería estar de mi lado”

Tyson Fury, campeón de peso pesado del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), expresó que está “triste” porque su ídolo Mike Tyson decidió entrenar a su próximo rival Francis Ngannou y no estará de su lado el 28 de octubre en Arabia Saudita.

En una entrevista con Sky Sports, Fury indicó que no le agrada que la leyenda del boxeo se haya puesto en su contra y salga como perdedor después de la pelea, pero entiende que es estrictamente por negocios que Tyson decidió estar en la esquina de Ngannou.

“Creo que es triste, en realidad. El hombre que lleva mi nombre, una leyenda, tiene que ir en mi contra y luego salir como un perdedor, habiendo perdido ante un hombre que lleva su nombre. Creo que es triste y creo que él debería estar de mi lado, no del lado contrario, pero los negocios son los negocios y entiendo que son estrictamente negocios”, dijo.

Mike Tyson está entrenando a Francis Ngannou para su pelea con Tyson Fury. Foto: Frazer Harrison/Getty Images.

“No importa lo que le enseñe a este tipo (Ngannou), no importa cuánto entrenamiento de boxeo haga, todos tienen un plan hasta que reciben un puñetazo en la cara y no estoy seguro de quién dijo eso, pero es cierto. Todos tienen un plan hasta que les golpean la boca”, añadió.

A pesar de lo dicho por Fury, Iron Mike no siente que esté del lado incorrecto y ayudará en lo que pueda a Ngannou para que pueda llevarse su primera victoria en el boxeo en Arabia Saudita.

“No es ningún secreto que apoyo a Ngannou al 100% en este enfrentamiento de campeones. Tiene un golpe fuerte, y cuando aterriza, se acabó el juego. Tengo muchas ganas de trabajar con Ngannou y apoyar su transición del octágono al ring de boxeo. Estamos aquí para ganar”, dijo Mike Tyson en declaraciones a Boxing Social.

Cabe destacar que tras el anuncio del combate entre Francis Ngannou y Tyson Fury, parte de la comunidad del boxeo ha criticado la decisión de The Gypsy King porque todos esperaban que enfrentara a Oleksandr Usyk en un combate de unificación, pero no pudieron llegar a un acuerdo. Luego el británico estuvo tratando de encontrar un rival para defender nuevamente su título y, tras no conseguir uno, aceptó la pelea con el camerunés.

Francis Ngannou es excampeón de peso pesado del UFC. Foto: Justin Setterfield/Getty Images.

Esta pelea fue pactada a 10 asaltos y no tendrá en juego el título de peso pesado del CMB, pero podría no ser la única entre ambos peleadores. Según reveló el excampeón de UFC camerunés, hay una cláusula de revancha que se activará de inmediato si gana.

Tyson Fury, de 34 años, subió al ring fue en diciembre cuando derrotó por nocaut técnico a Derek Chisora en el Tottenham Hotspur Stadium de Londres. The Gypsy King cuenta con récord invicto luego de 33 peleas, 24 por la vía rápida, y un empate.

A pesar de que el excampeón de peso pesado del UFC no tiene experiencia en boxeo, Francis Ngannou es conocido en las MMA por su gran poder de nocaut y esto lo sabe Iron Mike. De sus 17 victorias en el octágono, 12 de ellas las terminó por la vía rápida.

