Angélica Rivera sorprendió con sus dotes de cantante al ritmo de Luis Miguel | VIDEO

Vaya sorpresa se llevó el público luego de que la ex Primera Dama de México, Angélica Rivera, fuera captada de lo más soniente en un restaurante interpretando un tema de Luis Miguel, durante su más reciente visita a España.

El inesperado momento se viralizó a través de plataformas como Instagram y Tik Tok, pues la actriz ha hecho todo lo posible por mantenerse alejada de las cámaras y de las redes sociales.

En esta ocasión fue gracias al usuario @hashtag_music4u que quedó inmortalizado el momento exacto en el que Angélica Rivera goza de una noche de karaoke en compañía de su familia, incluida la actriz Sofía Castro.

El clip revela que la canción interpretada por la famosa canción “Ahora te puedes marchar”, de El Sol de México. Momentos más marte y con micrófono en alto, la actriz que dio vida a “Teresa Hernández” en la novela Destilando Amor grita a todo pulmón: “Viva México”.

Por su parte, las hijas de la histrionisa y su ex esposo José Alberto Castro corearon la letra: “Si tú me hubieras dicho siempre la verdad, si hubieras respondido cuando te llamé… si hubieras amado cuando te amé, serías en mis sueños la mejor mujer (…) Si no supiste amar, ahora te puedes marchar”.

Esta aparición pública surge a solo unas semanas de que la famosa fuera captada en compañía de un misterioso galán. En ese entonces, la protagonista de melodramas como “Destilando amor”, “La dueña” y “Sin pecado concebido” disfrutaba de un concierto en la ciudad de Miami en Florida en Estados Unidos con un hombre cuya identidad se mantiene desconocida.

Seguir leyendo:

• Angélica Rivera es captada con misterioso galán ¿Estrena romance? | VIDEO

• ¿Angélica Rivera hablará de su romance con el expresidente de México? Sofía Castro se sincera | VIDEO

• ¿Angélica Rivera vuelve a las telenovelas con Fernando Colunga? Esto sabemos