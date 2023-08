Angélica Rivera es captada con misterioso galán ¿Estrena romance? | VIDEO

Angélica Rivera se robó todas las miradas en el mundo del espectáculo después de que un famoso programa compartiera unas imágenes en la muestran muy cercana a un misterioso galán.

Después de fungir como Primera Dama de México, la estrella de las telenovelas decidió alejarse de la industria de la farándula, por lo que cualquier aparición que protagoniza genera miles de reacciones entre sus fans y los medios especializados en temas del entretenimiento.

Ahora, la protagonista de telenovelas como “Destilando amor”, “La dueña” y “Sin pecado concebido” volvió a robarse todos los reflectores tras su repentina aparición en un evento público, donde presuntamente estaba muy bien acompañada.

Durante la transmisión del pasado martes 22 de agosto del programa “Ventaneando” fueron compartidas las imágenes que muestran a Angélica Rivera disfrutando de un concierto en la ciudad de Miami en Florida en Estados Unidos, país que radica desde hace varios años.

En las imágenes vemos a “La Gaviota” convivir con varias amigas, pero lo que más llamó la atención fue la cercanía que mostró con un misterioso hombre, lo que inmediatamente generó sospechas sobre si se está dando una nueva oportunidad en el amor.

A pesar de que el video no es claro, los conductores del programa aseguraron que Angélica Rivera lucía bastante contenta, no descartando la posibilidad de que este saliendo con el misterioso hombre, pero no hay nada oficial.

Tras consolidarse como una de las máximas figuras en el mundo de las telenovelas, Angélica Rivera ha protagonizado dos intensos matrimonios. El primero de ellos fue con el productor de televisión, José Alberto “Güero” Castro, con quien procreó a sus tres hijas.

En 2010, “La Gaviota” se casó con el expresidente de México, Enrique Peña Nieto. Tras el fin del sexenio, la pareja hizo oficial su separación. A partir de ese momento, la actriz se mantiene alejada de los reflectores de la farándula y el entretenimiento.

¿Angélica Rivera hablará de su romance con el expresidente de México?

El programa de TV Azteca “Venga La Alegría” compartió una entrevista con Sofía Castro, en donde decidió romper el silencio sobre su famosa madre.

Al ser cuestionada sobre la posibilidad de que su mamá rompa el silencio para dar detalles de todo lo que vivió durante su matrimonio con Enrique Peña Nieto, la joven optó por no entrar en polémica y dijo que esa pregunta se la tenían que realizar a “La Gaviota”.

“No lo sé, sería preguntarle a ella, es algo muy de mi mamá. Ni yo la puedo cuestionar, ni exigir, ni preguntar” SOFÍA CASTRO

¡Sofía Castro nos habla sobre el supuesto proyecto que tendría su tía, Verónica Castro, con Laura Bozzo! 🙌💃📺 #VLA #ChiflandoYAplaudiendo@AztecaUNO EN VIVO https://t.co/gQ6ToBhlaQ pic.twitter.com/YGauhTGrN2 — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) July 27, 2023

Y para finalizar, la protagonista de la telenovela “Tierra de esperanza” aseguró que hablar de ese tipo de situaciones te tiene que nacer, pero todas las personas viven un proceso distintos.

Reiteró que su mamá definirá el momento exacto en caso de que quiera tocar un tema tan controversial.

“Es algo que le tiene que nacer, cada persona tiene su tiempo para abrir su proceso” SOFÍA CASTRO

