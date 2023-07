Eduardo Yáñez se retracta y asegura que Angélica Rivera no le tiene prohibido hablar de ella | VIDEO

Una vez más a Eduardo Yáñez le dio el mal de la falta de memoria, pues ahora resulta que su amiga y compañera en la telenovela “Destilando Amor”, Angélica Rivera, no le prohibió hablar de ella, pues según el actor mexicano, fueron puros cuentos de la prensa.

El propio actor de melodramas como “Fuego en la Sangre”, había dado a conocer su molestia tras ser cuestionado por el regreso a las telenovelas de Angélica Rivera “La Gaviota”.

Pero ahora, para el programa “De primera Mano”, Eduardo Yáñez dijo que esos eran chismes y que era completamente falso que la exprimera dama de México le hubiera dicho algo al respecto.

En un tono un poco agresivo, Yáñez reveló que según esta aseveración no era cierta y que jamás había dicho que “La Gaviota” le impidió hablar sobre ella.

Eso sí, reconoció que a pesar de las controversias que han rodeado a la madre de Sofía Castro, sigue manteniendo una buena relación e incluso la considera su amiga.

“No (se lo prohibió). Esa es onda de ustedes (los medios). Yo jamás he dicho eso y ella jamás me prohibió. Somos amigos”

Pero aquí no nos íbamos a quedar de brazos cruzados y nos dimos un clavado en el baúl de recuerdos de las declaraciones polémicas de Yáñez, quien reveló esta supuesta prohibición por parte de Rivera en más de una ocasión.

La primera se dio cuando asistió al programa que tiene Adela Micha en YouTube que se llama “La Saga”, donde Eduardo muy típico de él a punta de groserías le contaba a la conductora de noticias cómo estaba su estatus con Angélica.

Y cómo vino el reclamo de parte de la exesposa de uno de los expresidentes de México. Eduardo Yáñez reveló que esta negativa se dio luego de que Angélica Rivera le hiciera un reproche.

“Pues fíjate que me dieron la orden de que yo no soy su p*nche. ¿Cómo se dice? No vocero no, pero algo así, le vas a tener que marcar tú. Yo un día por andar de chiles diciendo de ella, me dijo ‘oye cabr*n, ¿qué tú eres mi vocero?, ¿o qué p*do?’, le digo ‘no mami, pero te juro que, de ahora en adelante, cero’”

EDUARDO YÁÑEZ