Camilo confiesa que le “falló” a Evaluna y le pide perdón públicamente “casi de rodillas”

Camilo Echeverry y Evaluna Montaner son una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo. La pareja, que lleva junta desde 2014, se casó en 2020 y en abril de 2022 se convirtieron en padres de una niña llamada Índigo.

En una reciente publicación en sus ‘stories’ de Instagram, Camilo pidió perdón a su esposa en un texto que escribió sobre una foto de unas prendas de vestir grises.

“He tratado de ser un esposo a la altura de mi mujer, una mujer virtuosa que ha hecho todo por mí y por nuestra hija”, comenzó diciendo Camilo.

Luego añadió: “Es una mujer llena de amor y excelencia, y yo le fallé. Solo Dios sabe que mis intenciones eran buenas, pero le fallé”.

Sin terminar de leer, muchos de los seguidores de Camilo en la red socia de la camarita se preocuparon al ver la publicación, pensando que la pareja estaba pasando por un problema. Sin embargo, el cantante aclaró que la pedida de perdón fue porque por accidente manchó una ropa blanca cuando la fue a lavar.

“Las prendas de esta foto deberían ser blancas, pero metí un pantalón negro a la lavadora y fallé”, dijo Camilo. “Perdón, Evaluna ¡Voy a aprender a lavar! Bye”.

Camilo y Evaluna son una pareja que se caracteriza por el amor que se expresan constantemente y su sentido del humor. El incidente de la ropa manchada solo demostró que, incluso las parejas más consolidadas, pueden cometer errores durante la convivencia y al parecer él lo tomó con buen humor.

Evaluna comparte tierno video de Camilo con su hija

La cantante Evaluna Montaner compartió el jueves en su perfil en Instagram un tierno video en el que se ve a su esposo compartiendo un momento de muchas risas con su niña de un año.

En el clip se ve a la pequeña Índigo sobre el pecho y cara de su papá, mientras él juguetea con ella mordiéndole una oreja haciéndola reír mucho.

En el post de la intérprete de ‘Por Primera Vez’ también hay una foto de Camilo sentado con su hija viendo a través de una ventana y un video los esposos riendo mientras caminaban bajo la lluvia.

“Un post simplemente para honrar a @camilo. Me derrito por ti. Amo que seas mi esposo, mi novio, mi mejor amigo, mi compañero de aventuras, el mejor papá, mi hogar. Enamorada de ti cada día más”, escribió la hija menor de Ricardo Montaner. View this post on Instagram A post shared by Evaluna Montaner de Echeverry (@evaluna)

Sigue leyendo:

– Camilo debuta en Japón y conquista al público en el ‘Summer Sonic’ – La Opinión (laopinion.com)

– Camilo y Evaluna dejaron ver el rostro de su hija en el recibimiento a Messi en el Inter Miami | FOTO

– Evaluna Montaner revela su primera borrachera junto a Camila Cabello y Shawn Mendes | VIDEO