Donald Trump reduce la posibilidad de iniciar una guerra con México al combatir a los carteles de la droga

En caso de ganar las elecciones presidenciales del próximo año, Donald Trump combatiría a severamente los carteles de las drogas sin que ello implique declararle la guerra al gobierno de México, pues el neoyorquino asegura estar más preocupado por atender otros asuntos que afectan al país.

Durante una entrevista concedida a Megyn Kelly en su programa SiriusXM, el aspirante a la candidatura republicana de cara a los comicios presidenciales expuso que su lucha sería en contra de los capos de la droga y no con las autoridades mexicanas.

“Es una guerra contra los cárteles. México está petrificado por los cárteles. Los cárteles están gobernando México. No estoy demasiado preocupado por esa guerra.

México está enviando tropas a nuestro país en forma de extranjeros ilegales que están matando gente, en muchos casos, causando muchas enfermedades y muchos problemas”, expresó el expresidente quien reconoció mantener una buena relación con Andrés López Obrador, presidente de México.

En cierta medida, la posición de Trump resulta distinta a la que planteó al inicio del año en un video de campaña donde expuso su plan para acabar con los cárteles.

“Fuerzas especiales, guerra cibernética y otras acciones abiertas y encubiertas para infligir el máximo daño a los líderes de los cárteles, a la infraestructura y a la infraestructura”, señalaba parte del mensaje del republicano de 77 años.

Donald Trump se mostró más cauteloso en su propuesta de enfrentar a los carteles. (Scott Olson/Getty Images)

No obstante, su discurso ahora luce más moderado, pues incluso aclaró que ya no hablará más sobre estrategias específicas para blindar la frontera sur, pero tiene claro no comprometerse a enviar tropas a México

Lo cierto es que, ante el incremento de los problemas generados por la entrada recurrente de personas indocumentadas a través de la frontera con México, son más los ciudadanos y políticos que exigen una intervención más ardua del gobierno federal.

De hecho, el aspirante republicano Ron DeSantis recientemente declaró que, en caso de convertirse en presidente, enviaría a tropas del ejército de manera permanente a la frontera con México, con la orden de dispararle a toda persona que cruce a través del muro fronterizo llevando una mochila a cuestas.

