Lewis Hamilton defiende a Checo Pérez por los comentarios de Helmut Marko: “Ese tipo de mentalidad nos impide progresar”

Lewis Hamilton salió en defensa de Sergio “Checo” Pérez tras los comentarios de Helmut Marko en el que lo llamó “sudamericano” por no tener la misma mentalidad que Max Verstappen.

El piloto de la escudería Mercedes condenó los comentarios de Marko y detalló que ese tipo de declaraciones “son inaceptables”.

“Si bien decimos que no hay lugar para ningún tipo de discriminación dentro de este deporte, tener a líderes y personas en su posición haciendo comentarios como éste no es positivo.Creo que esto simplemente resalta, en primer lugar, el trabajo que aún queda por hacer”

Hamilton destacó que no puede ser algo que se quede impune en la Fórmula 1 y exhortó a que se tome cartas en el asunto.

“No me sorprende, para ser honesto. No sé qué se dijo más allá, eso es algo para preguntarle a Checo, pero creo que esto no es algo por lo que simplemente te disculpes y todo está bien. Creo que es necesario hacer más”, comentó el británico.

Tras los comentarios de Marko, Checo Pérez afirmó que no se sintió ofendido y el asesor de Red Bull emitió una disculpa en la que señaló que no quiso hacer un mal comentario al piloto mexicano.

La lucha de Lewis Hamilton

Pero para Hamilton este tipo de comentarios retrasa la lucha de las personas para combatir contra la xenofobia y racismo en diversas disciplinas deportivas.

“Hay mucha gente en el fondo que realmente está tratando de combatir este tipo de cosas, pero es difícil hacerlo si hay gente en la cima que tiene ese tipo de mentalidad que simplemente nos impide progresar”.

Lewis Hamilton ha sido uno de los líderes en campañas contra el racismo como “Race as One” y destacó que es un trabajo que debe seguirse haciendo.

“Simplemente muestra lo importante que es que sigamos haciendo el trabajo, como lo estoy tratando de hacer con mi equipo y con el deporte. Todavía tenemos mucho trabajo por hacer en el futuro para asegurarnos de que esto sea un entorno más inclusivo”, finalizó.

