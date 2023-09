Ricky Martin enciende las redes sociales con unas fotos como Dios lo trajo al mundo

Hace unas semanas Ricky Martin y Jwan Yosef anunciaron su divorcio. En la nueva atapa de soltería del intérprete de ‘Livin’ la Vida Loca’, está revolucionado Instagram este viernes 15 de septiembre con unas candentes fotos sin ropa.

Ricky está dejando atónitos a miles de internautas con unas fotografías en las que se le aprecia recostado en una tumbona disfrutando de tomar el sol sin llevar ninguna prenda de vestir sobre su cuerpo.

Las dos fotografías forman parte de un ‘reel’ en el que también incluyó un video en el que se aprecia una piscina y playa de fondo.

Según el texto que compartió el cantante para acompañar la atrevida publicación, él solo estaba dando un consejo para conseguir un bronceado perfecto.

“¡Evitando líneas de bronceado! Gracias, de nada”, escribió el puertorriqueño.

En menos de dos horas el post de Martin supera los más 226,000 ‘me gusta’ y casi llega a 11,000 comentarios de todo tipo por parte de los usuarios de la red social de la camarita.

“¡Claro! Estoy en cuarentena. Recién parida. Sin dormir ¿y me pones esas fotos? Creo que me dio un infarto. Gracias por hacerme saber que la mujer que hay en mí no está muerta jajaja”; “Espero estés usando protector solar, chamo”; “Ay dios mío hasta lupa saqué para ver bien”; “La frase más repetida del cha: “Quién fuera sol para calentar ese cuerpo”. El gallinero está on fire hazte cargo”; “Aahh nooooo.. así no se puede continuar la tarde tranquilamente Reeeckeeeee…”; “Diosito quiso q hoy sea muy feliz”; “Cuando esté en modo ‘p*tisoltero’ no diré nada, pero habrá señales”; “Este muchacho sabe cómo alborotarnos”; “Hola Ricky baja la pierna porfa que no te escucho” y “¿Cuántos están viendo el video con el video girado?”, son algunas de las reacciones que han tenido internautas sobre la candente publicación de Ricky Martin.

