“Yo he tenido más rating”: ‘Canelo’ Álvarez cuestiona apoyo al fútbol en México y enaltece al boxeo

Saúl ‘Canelo’ Álvarez se mostró celoso por el apoyo que recibe el fútbol en México en comparación con el boxeo, disciplina a la que considera deporte bandera de la nación azteca. En una entrevista para el canal de YouTube ‘Molusco TV’, el boxeador sacó pecho y presumió de haber logrado cifras televisivas que superan con creces a las obtenidas por varios partidos de fútbol.

“Creo que eso me enorgullece mucho porque traigo la bandera del boxeo. Aunque no hayan apoyado al boxeo demasiado, pienso que la gloria más grande de México es el boxeo, esa es la verdad”, inició. “El boxeo no tiene el mismo apoyo que el futbol ni mucho menos. Yo he tenido más rating que un partido de futbol, he tenido más rating, pero soy punto y aparte”, aseveró.

El cuatro veces campeón mundial en cuatro divisiones, que peleará a finales de mes contra el indiscutido Jermell Charlo en Las Vegas, reconoció que el balompié es el deporte que más pasiones mueve en México.

“La afición de futbol es mucho más grande que el boxeo”, dijo en el diálogo que rondó los 50 minutos. “El fútbol es el deporte más apoyado y con más afición mexicana, fuera de mí, porque yo soy punto y aparte”, complementó.

Actualmente, según el ranking de selecciones 2023 de la FIFA, que califica a los mejores países en este deporte a escala mundial, México figura en la posición número 15. La nación azteca ha dado grandes jugadores como Hugo Sánchez y su mejor participación en una Copa del Mundo ha sido hasta los cuartos de final.

Por su parte, en el boxeo México ha sido una nación mucho más respetada que ha dado más de 150 campeones mundiales en diferentes categorías. ‘Canelo’ Álvarez se ha consagrado en cuatro de ellas. El 30 de septiembre en la T-Mobile Arena de Las Vegas disputará contra Jermell Charlo el campeonato indiscutido de peso supermediano.

