Así es el plan de Whatsapp para permitir mensajes de otras plataformas

WhatsApp, la aplicación de mensajería favorita de millones de personas en todo el mundo, está a punto de lanzar una actualización a través del Programa Beta de Google Play, llevando la versión a 2.23.19.8. ¿Qué nos depara esta nueva actualización? ¡Sigue leyendo para descubrirlo!

La Unión Europea ha dado un paso importante en la reforma de la competencia con la Ley de Mercados Digitales (DMA, por sus siglas en inglés). Esta legislación impondrá reglas estrictas a las grandes empresas tecnológicas, obligándolas a ofrecer a los usuarios la posibilidad de comunicarse a través de diferentes aplicaciones. WhatsApp se encuentra entre las empresas que deben cumplir con estas nuevas regulaciones debido a su estatus como un servicio de control, gracias a su amplia base de usuarios y su cumplimiento de los criterios de la DMA.

Nueva normativa

La última actualización beta de WhatsApp para Android 2.23.19.8, disponible en la Google Play Store, revela que la aplicación ya está trabajando en la implementación de estas nuevas regulaciones. Una captura de pantalla muestra una nueva sección dedicada a la normativa, que aún está en desarrollo y no está disponible para los usuarios.

Sin embargo, este avance confirma que WhatsApp está comprometido con la adaptación a las normas de la Unión Europea. La compañía tiene un plazo de 6 meses para ajustar la aplicación y ofrecer interoperabilidad en la Unión Europea, aunque aún no está claro si esta característica se expandirá a otros países.

Interoperabilidad

La interoperabilidad permitirá que personas que utilizan diferentes aplicaciones de mensajería se comuniquen entre sí, incluso si no tienen una cuenta en la misma plataforma. Por ejemplo, alguien usando Signal podría enviar un mensaje a un usuario de WhatsApp sin necesidad de tener una cuenta de WhatsApp. Si bien esta ampliación de la red de comunicación es positiva, plantea importantes consideraciones sobre el cifrado de extremo a extremo cuando se reciben mensajes de usuarios que no usan WhatsApp. Aunque los detalles técnicos aún son limitados, se confirma que el cifrado de extremo a extremo se mantendrá en los sistemas de mensajería interoperables. Además, los usuarios tendrán la opción de optar por no participar en esta función en el futuro.

Además de la interoperabilidad, WhatsApp también está trabajando en el soporte de chat de terceros, que estará disponible en futuras actualizaciones de la aplicación. Esto promete abrir nuevas posibilidades de comunicación para los usuarios.

