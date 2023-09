‘Canelo’ Álvarez confiesa a Hugo Sánchez que desea retirarse del boxeo con 37 años

Saúl ‘Canelo’ Álvarez es un boxeador tan planificado que ya tiene dibujado en su mente el escenario de cómo y cuándo desea retirarse. En una entrevista con Hugo Sánchez para la cadena ESPN, el púgil mexicano reveló que en sus planes figura colgar los guantes a la edad de 37 años.

En el programa ‘Hugo Sánchez Presenta’, Álvarez no solo le puso tiempo de caducidad a su carrera profesional, sino que reveló como sería y le confesó a la leyenda del fútbol que un combate en el Estadio Azteca es uno de sus pendientes.

“De los 28-29 años, a esta edad es donde mejor me he sentido. Siempre he dicho que a los 37 es buena edad para disfrutar lo que he hecho con mi familia, de otras cosas en mi carrera y eso digo; pero dije que debutaría a los 18 y lo hice a los 15″, dijo desde el campamento de entrenamiento en Lake Tahoe, California.

“Sí, me llama la atención (pelear en el Azteca). Me encantaría tener una pelea antes de retirarme en el Azteca”, reveló en la charla donde aborda otros temas como su relación laboral con Eddy Reynoso, rituales antes de pelear y sus derrotas ante Floyd Mayweather Jr. y Dmtry Bivol.

¡Qué invitado tendrá @hugosanchez_9!



No te puedes perder a @Canelo en Hugo Sánchez presenta… 🇲🇽



Estreno este 15 de septiembre en Star +#MíraloEnStarPlus pic.twitter.com/YwoQanPMrg — Sportscenter en español (@SportsCenter_nt) September 15, 2023

El cuatro veces campeón mundial también dejó espacio para hablar sobre cómo encaja la crítica a la que está expuesto constantemente. “Si un peleador como yo dice que tiene miedo, es una falta de respeto porque estás en un deporte que hasta entrenando te puede pasar algo. Hablan y siempre sale uno, pero estás en la boca de todo mundo. Preocúpate cuando no hablen de ti porque no estás haciendo nada”.

Sánchez invitó a ‘Canelo’ a un ejercicio de retrospectiva en el que analizaron los peores y mejores momentos de la carrera del mexicano. “A nivel personal el formar a mi familia. No es fácil. Se requiere mucho amor, mucha disciplina y es lo más feliz. En mi carrera es difícil elegir un momento, pero hubo un antes y después de la pelea con Miguel Ángel Coto“, puntualizó.

“El momento más difícil, cuando pierdes. He perdido dos veces en mi vida y son momentos difíciles porque no te preparas para perder. Así como uno festeja, hay que aceptar cuando pierdes”, recordó.

En tan solo dos semanas, Saúl Álvarez se verá las caras con Jermell Charlo en la T-Mobile Arena de Las Vegas en una batalla de campeones indiscutidos. En su último combate, el pasado mes de mayo, ‘Canelo’ hizo besar la lona al británico John Ryder, pero el nocaut se le resistió y el duelo acabó resolviéndose por decisión unánime en doce asaltos.

Ahora, llegará a Las Vegas con altas expectativas y un récord de 59 victorias (39 KO) y dos derrotas. Por su parte, Jermell Charlo subió por última vez al ring en mayo de 2022, cuando defendió su campeonato indiscutido de las 154 libras al noquear al argentino Brian Castaño. El estadounidense posee récord de 35 triunfos, 19 por la vía rápida, un revés y un empate.

Sigue leyendo:

· Canelo Álvarez recibió en su gimnasio a la leyenda Hugo Sánchez que le regaló una camiseta del Real Madrid

· Entrenador de Jermell Charlo sorprende al revelar con antelación estrategia de pelea contra ‘Canelo’ Álvarez

· “Yo he tenido más rating”: ‘Canelo’ Álvarez cuestiona apoyo al fútbol en México y enaltece al boxeo

**