Kim Jong-un deja Rusia a bordo de su tren blindado, con drones kamikaze y reconocimiento de regalo

El dirigente norcoreano Kim Jong-un partió este domingo a bordo de su tren blindado del Extremo Oriente ruso en dirección a la frontera de su país, afirmaron las agencias de prensa rusas, poniendo fin a una visita que comenzó el martes y que se convirtió en el viaje al extranjero más extenso para Kim desde que asumió el mando en Corea del Norte, en 2011.

“La ceremonia de partida del dirigente de la RPDC (República Popular Democrática de Corea) tuvo lugar en la estación de Artiom-Primorie-1, donde ya se encontraba el tren blindado de Kim Jong-un “, indicó la agencia Ria Novosti, publicando un video. “El tren se dirigió hacia el puesto fronterizo de Jasán. La distancia es de unos 250 kilómetros”, señaló la agencia TASS.

Horas antes, esta agencia informó que el líder norcoreano había recibido como regalo cinco drones kamikaze, un dron de reconocimiento y un chaleco antibalas de parte del gobernador regional, Oleg Kojemiako. El gobernador también ofreció al líder norcoreano “un conjunto de protección antibalas para las acciones de asalto” y “ropa especial no detectable por las cámaras térmicas”.

🔴 The Kremlin gave North Korean leader Kim Jong-un five explosive drones and a bulletproof vest as he concluded his six-day visit to the country, according to Russian state media https://t.co/ImDhScfPL9

