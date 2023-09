Tras ser acusado de agresión sexual, el actor Russell Brand publica un video en redes sociales

Recientemente medios británicos como The Sunday Times, The Times of London y Channel 4 dieron a conocer las declaraciones de cuatro mujeres que acusaron a Russell Brand de agresión sexual, violación y abuso emocional, cuando éste se encontraba en la cúspide de su fama. Ahora, el actor ha recurrido a sus redes sociales para publicar un video en el que se defendió ante esos señalamientos.

En el clip, Brand, de 48 años, niega efusivamente las acusaciones y dice: “En medio de esta letanía de ataques sorprendentes y bastante barrocos, hay algunas acusaciones muy graves que refuto absolutamente. Estas acusaciones se refieren a la época en que trabajaba en medios populares, cuando aparecía en los periódicos todo el tiempo, cuando aparecía en el cine y, como he escrito extensamente en mis libros, era muy, muy promiscuo…Ahora, durante esa época de promiscuidad, las relaciones que tuve fueron absoluta y siempre consensuadas. Siempre fui transparente al respecto, casi demasiado transparente, y ahora también lo soy”.

El actor, quien estuvo casado con la cantante Katy Perry durante dos años y ahora se promociona como coach de bienestar, también comentó que las acusaciones también podrían ocultar otros objetivos: “Ver que esa transparencia se transformó en algo criminal, lo cual niego rotundamente, hace que me pregunte si hay otra agenda en juego”. Tres de las cuatro supuestas víctimas acusan a Brand de agresión sexual, mientras que otra dice haber sido violada, además de sufrir humillaciones.

Sigue leyendo: