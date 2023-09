Usando biker shorts, Irina Baeva presume en una selfie su abdomen de acero

Irina Baeva se ejercita varios días a la semana, pero lo que más le gusta es practicar Pilates; ahora ella complació a sus fans publicando en sus historias de Instagram una selfie que la muestra usando biker shorts de color rosa y a punto de comenzar sus rutinas. El mensaje que escribió en su post fue: “Después de 3 días sin ejercicio hoy por fin se logró”.

La bella actriz rusa tiene más de tres millones de seguidores en Instagram, y recientemente los sorprendió con una de sus originales combinaciones de ropa deportiva con botas. Ella lució espectacular y tituló las imágenes que publicó como: “Mañanas en la ciudad”.

Irina ha obtenido buenas críticas por su trabajo en la telenovela “Nadie como tú”, en la que interpreta a la villana Romina. Ella compartió fotografías que la muestran en la presentación de ese melodrama -usando un minivestido de color rosa-, y escribió al respecto: “Uno de los proyectos más hermosos en los que me ha tocado estar, sin duda alguna. Bella historia, un equipo increíble, la mejor energía y total entrega de todos”. View this post on Instagram A post shared by IRINA BAEVA (@irinabaeva)

