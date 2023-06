Irina Baeva presume su bronceado cuerpo, usando microbikini a rayas mientras practica paddle board

A punto de comenzar el verano, Irina Baeva ha complacido a sus millones de seguidores en Instagram publicando una fotografía que la muestra en el mar, usando un microbikini a rayas y luciendo su cuerpo bronceado. Ella aparece practicando paddle board, un deporte por el que mostró interés hace ya varios años. View this post on Instagram A post shared by The Yacht Experiences (@theyachtexperiences)

La bella actriz rusa también compartió un video grabado en su reciente viaje a Nueva York; ella se dejó ver caminando por la calle y luciendo espectacular en un outfit compuesto por pantalones de color rosa y un top asimétrico. El toque final a su post fue el tema “Dance the night” de Dua Lipa como fondo musical. View this post on Instagram A post shared by IRINA BAEVA (@irinabaeva)

Muy pronto se estrenará en México la telenovela “Nadie como tú”, en la que Irina interpreta a la villana “Romina”, compartiendo créditos con Brandon Peniche, Eduardo Santamarina y Elizabeth Álvarez. Ella publicó en Instagram fotos caracterizada como su personaje, y posó afuera de los foros donde se graba ese melodrama.

