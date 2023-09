¿Cuánto cuesta el polémico traje de charro rosa que Christian Chávez usa en la gira de RBD?

El cantante mexicano Christian Chávez desató hace más de dos semanas una polémica tras usar un traje de charro rosa en los conciertos del ‘Soy Rebelde Tour’ del reencuentro después de 15 años RBD.

El atuendo, confeccionado por el reconocido diseñador Adan Terriquez, ha sido criticado por algunos como una supuesta apropiación cultural y una falta de respeto a la tradición charra.

La reina de la Federación Mexicana de Charrería, Luisa Echevarría, a comienzos de este mes, se dirigió a Chávez a través de Instagram para invitarlo a “portar nuestra indumentaria, la de los charros, conforme a nuestros cánones y que nos permitas ser reconocidos en el mundo a través de tu arte también por la elegancia de nuestros trajes”.

El también actor respondió a la solicitud disculpándose en caso de haber ofendido a alguien, En ese momento aseguró que su traje no era un traje de charro tradicional, sino una interpretación de la mexicanidad. Chávez también dijo que respetaba a la comunidad charra y que no tenía la intención de ofenderlos.

“Únicamente estoy haciendo este video para las personas que se sintieron ofendidas: lo siento mucho, no es un traje de charro, yo no soy charro, es una interpretación de la mexicanidad como el color rosa mexicano, como algunas partes de México, pero es un show, yo no soy charro, no estoy en una competencia de charro, respeto mucho a esa comunidad, si se sintieron ofendidos lo siento, pero en ningún momento fue así”, aseguró Christian.

Tras la polémica, Chávez hizo un ajuste a su vestuario, pues en lugar de usar tenis deportivos, ahora usa botines, algo más parecido a lo tradicional.

¿Es o no es traje de charro?

El diseñador de trajes de charro Adan Terriquez aseguró hace unos días durante una entrevista con el programa mexicano ‘Ventaneando’ que sí es un traje de charro.

Terriquez comentó que el traje tiene todas las características requeridas para ser de charro. “Tiene todos los cortes, el pantalón súper apretado por las piernas, tiene la campana que va abajo para que entre el botín, lleva el abotonado a la charra, la chamarra, el chaleco es charro, el moño es charro”, dijo.

¿Cuánto costó?

El diseñador que ha trabajado con diversos artistas comentó que la confección del traje fue un “trabajo extenuante” y que costó miles de dólares.

“Está alrededor de unos 3,000 dólares, me lo pidieron en una semana y media (…) Sí fue un trabajo extenuante, pero el resultado fue increíble”, dijo.

Terriquez cree que la molestia del público podría deberse al color del traje. “Yo creo que la gente está inconforme porque es hombre y lo usó en un rosa muy mexicano, muy fuerte (…) Aquí se da uno cuenta que sí hay mucho machismo en México y en Estados Unidos”, comentó.

