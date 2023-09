Alejandro Fernández reacciona al polémico traje de charro de Christian Chávez de RBD ¿Inaceptable? | VIDEO

Una de las vestimentas más sagradas que tiene la cultura mexicana sin duda es el traje de charro, por ello en México pegaron de gritos después de que el cantante mexicano e integrante de RBD, Christian Chávez saliera al escenario con la vestimenta charra, pero en color rosa y con detalles dorados. Ante esto, Alejandro Fernández dio su opinión al respecto.

Pues hasta la Federación Mexicana de Charrería exigió una sanción para el cantante de RBD por osar usar de esta forma la famosa vestimenta que, por cierto, muy pocos artistas saben respetar y sobre todo portar con gran gallardía.

Como es el caso de “El Potrillo”, quien fue interceptado en un evento por la prensa mexicana, en donde se le cuestionó justamente sobre este “atrevimiento” de Chávez de portar de esta forma el traje de charro.

Ya que recordemos que Alejandro viene de una dinastía en donde tanto la vestimenta mexicana como la música es algo sagrado. Empezando con la tradición desde su padre, el finado y muy reconocido Vicente Fernández.

Por lo que si alguien sabe lo que significa lo que es portar este traje es el intérprete de “Como quien pierde una estrella”, quien además de que confesó que él no usaría este tipo de traje porque no es su estilo, optaría por otro color, pues sabe lo que significa para la comunidad de la charrería.

“El traje de charro es muy especial y sobre todo, hay mucha gente que defiende a capa y espada el traje de charro, los puritanos, los que tienen la raíz, los que saben de. Sí, sí. Hay muchas reglas para vestir el traje de charro” ALEJANDRO FERNÁNDEZ

Señaló el Potrillo, quien recordemos cuando lanzó el video musical de “Tantita Pena” en 2001, el cantante oriundo de Guadalajara, Jalisco, hizo cambios al traje de charro al usarlo de cuero y piel, a pesar de ello conservó la botonadura de plata, pero de igual forma fue muy criticado por ese giro que le dio a la típica vestimenta.

Justo por ello, Alejandro Fernández fue empático con el integrante de RBD, ya que recordó que no es el único que ha realizado algunas modificaciones al traje de charro, como en su momento fue el caso de Juan Gabriel, quien también hizo varias adecuaciones.

Y por ello detalló cuál pudo ser el detonante que hiciera que Christian Chávez sufriera los ataques, pues no sería tanto el color rosa ni el diseño, sino más bien el uso de tenis con el traje, algo que sería considerado por la comunidad de charrería como una falta de respeto.

“He visto lo que ha pasado y Juan Gabriel ha sacado cosas iguales o más extravagantes. Sí yo creo que eso ha de haber sido, no ha de haber sido el color. Yo creo que ha de haber sido que salió con tenis” ALEJANDRO FERNÁNDEZ

Así lo dio a conocer intérprete de canciones como “Me dediqué a perderte” y “Si he sabido amor, ante las cámaras de diversos medios mexicanos.

Como ya es tradición el famoso celebrará las fiestas patrias en Las Vegas junto a todos los que se den cita en el lugar, el cantante tiene años realizando eventos en esta fecha especial con la que emociona a los asistentes con lo mejor de sus baladas, canciones pop, pero sobre todo con las piezas rancheras acompañadas de su mariachi. View this post on Instagram A post shared by Alejandro Fernández (@alexoficial)

