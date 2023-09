Alejandro Fernández revela que alista un reality show junto a sus hijos | VIDEO

Alejandro Fernández y su familia harán un reality show sobre su vida, así lo confirmó el cantante de regional mexicano en una resiente entrevista. La conocida dinastía se uniría a las celebridades que están lanzando contenidos sobre sus momentos personales, los cuales han causado mucho interés entre los fanáticos. “El Potrillo” destacó que aún se encuentran en pláticas sobre el lanzamiento de esta serie que será muy aclamada por sus seguidores.

Hace unos días, el cantante de “Como quien pierde una estrella” asistió a la presentación del dueto TINU X EMI, integrado por sus hijos Valentina y Emiliano, a quienes tuvo junto a Ximena Díaz. Debido a que el evento estuvo lleno de reporteros, el intérprete se dispuso a hablar con la prensa, y además de mostrar lo orgulloso y feliz que se encontraba debido al gran paso que habían dado los más pequeños de su dinastía, también aprovechó para revelar que hay nuevos proyectos.

Durante una entrevista para “Sale el Sol”, el hijo menor de “El Charro de Huentitán” reveló que una televisora de Estados Unidos se ha acercado para hacer un reality show sobre él y sus hijos. Aunque Alejandro no dio muchos detalles al respecto debido a que nada está concretado, destacó que el programa será enfocado en sus hijos, con el fin de promocionar su imagen y su trabajo como cantantes, sobre todo ahora que van empezando.

“Estamos en conversaciones para desarrollar planes en Estados Unidos. El programa estaría enfocado en mis hijos y en darlos a conocer”, dio a conocer el intérprete de “Mátalas”, quien además aprovechó para halagar a Valentina y Emiliano, que comienzan una nueva etapa en la industria, la cual, dijo, no es fácil, pero confía en el talento y el esfuerzo que la pondrán los jóvenes a sus respectivas carreras.

“Ellos han tenido el valor de dar el salto. Son conscientes de la dificultad y del esfuerzo que requiere esta carrera. Conozco a mis hijos y sé que tienen mucho talento. Están haciendo lo que les apasiona”, mencionó, el artista, de 52 años, y agregó que aunque al momento están enfocados en el pop y las baladas, confía en que después hagan música del regional mexicano. “Están explorando ritmos, música y géneros. Tal vez más adelante den el salto al mundo de los mariachis”.

La Dinastía Fernández es una de las más conocidas en el mundo del espectáculo, ya que fue liderada por Vicente Fernández, quien falleció el 12 de diciembre del 2021. La mayoría de sus hijos decidieron seguir sus pasos como intérpretes, al igual que sus nietos, en especial los vástagos de Alejandro, quienes actualmente están iniciando sus carreras en la música, teniendo el apoyo de todos sus familiares, que los alientan a seguir con sus proyectos.

En una entrevista con Yordi Rosado, Alejandro Fernández se sinceró sobre lo que le pide a sus hijos antes de que tomen algo de su costoso armario, pues se sabe que el cantante tiene buen gusto para vestir y que opta por prendas de ropa de marcas de alta costura, muy exclusivas y con un alto valor monetario.

El intérprete de temas como “Me dediqué a perderte”, “Piel de Niña”, “Como quien pierde una estrella” y “Si he sabido amor” comentó que prefiere dar esa indicación a sus hijos, para después no pensar que perdió o que alguien le robó la ropa, ya que tiene muy buena memoria sobre todo lo que compra.

“Yo también les decía ‘oye está el closet abierto’ a Emiliano y Alex ‘lo que quieran agarrar, nada más avísenme’ porque después me vuelvo loco buscando la ropa, porque tengo una memoria impresionante, aunque crean que alguna chamarra que me compré hace 15 años o 20 años que todavía las uso, que se me haya olvidado que la tengo, por eso les digo que agarren lo que quieran, pero que me avisen”

ALEJANDRO FERNÁNDEZ