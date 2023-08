¿Alejandro Fernández ahora canta en restaurantes? Así lo captaron en el caribe mexicano | VIDEO

El cantante mexicano Alejandro Fernández siempre ha demostrado ser muy versátil, y esta vez no fue la excepción, pues se dejó ver cantando en un restaurante en el caribe mexicano. Lo que desató especulaciones sobre qué lo motivó a tomar esta decisión, ya que su voz es de las más cotizadas de la industria de la música internacional e hispana.

En esta ocasión, el apodado “El Potrillo” aprovechó que anda de gira por México, y previo a arrancar sus fechas por Estados Unidos, presentó su tour “Amor y Patria 2023” en Mérida, Yucatán, ubicado en las orillas del Caribe Mexicano.

Donde se dio una escapada a la playa, así que tomó un yate con amigos y se fue de paseo. Pero hizo una inesperada parada en un restaurante ubicado en la famosa área llamada “Isla Mujeres”, donde disfrutó de deliciosos mariscos.

Tal fue su goce que el hijo del recién fallecido Don Vicente Fernández andaba de perfecto humor y por ello accedió a tomarse fotos con los comensales, quienes de inmediato reconocieron al famoso y se sorprendieron a ver que “El Potrillo” accedió a echarse un palomazo.

Pues tomó por sorpresa a los fans presentes, pues los músicos que estaban amenizando el establecimiento lo invitaron a tomar el micrófono. Y ante la petición de los presentes el cantante se puso de pie y no dudó en ponerse a cantar.

Ante esto, el famoso hijo del Charro de Huentitán no lo pensó dos veces, así que pidió el micrófono y comenzó a interpretar a dueto el bolero ranchero “Si nos dejan” de José Alfredo Jiménez.

Lo cual quedó plasmado a través de un video en redes sociales, video que se volvió viral casi de inmediato, debido a que esta es una de las primeras veces que un acontecimiento así sucede en la carrera de Alejandro Fernández.

En una entrevista con Yordi Rosado, Alejandro Fernández se sinceró sobre lo que le pide a sus hijos antes de que tomen algo de su costoso armario, pues se sabe que el cantante tiene buen gusto para vestir y que opta por prendas de ropa de marcas de alta costura, muy exclusivas y con un alto valor monetario.

El intérprete de temas como “Me dediqué a perderte”, “Piel de Niña”, “Como quien pierde una estrella” y “Si he sabido amor” comentó que prefiere dar esa indicación a sus hijos, para después no pensar que perdió o que alguien le robó la ropa, ya que tiene muy buena memoria sobre todo lo que compra.

“Yo también les decía ‘oye está el closet abierto’ a Emiliano y Alex ‘lo que quieran agarrar, nada más avísenme’ porque después me vuelvo loco buscando la ropa, porque tengo una memoria impresionante, aunque crean que alguna chamarra que me compré hace 15 años o 20 años que todavía las uso, que se me haya olvidado que la tengo, por eso les digo que agarren lo que quieran, pero que me avisen”

ALEJANDRO FERNÁNDEZ