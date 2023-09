¡Alerta de COVID en la gira de RBD! Un integrante canta contagiado

Exclusiva

A pesar de que la Organización Mundial de la Salud reveló hace unos meses que los contagios por COVID se han reducido al mínimo a nivel mundial. El mundo ha comenzado a registrar nuevos casos de este virus, y esta vez uno de los afectados sería nada más y nada menos que RBD.

Una fuente muy cercana a la agrupación mexicana, reveló en EXCLUSIVA a La Opinión que uno de los cantantes estaría contagiado de este virus que cobró millones de vidas entre 2020 y 2022.

Dicha fuente nos dio a conocer que la contagiada de nueva cuenta sería la famosa Anahí, quien recordemos que justamente en el reencuentro que tuvo con RBD, en plena pandemia, también resultó afectada por este virus.

Pues aquella vez, se unieron para hacer un concierto virtual, el cual fue todo un éxito, pero que terminó con el contagio de ella y de su marido mientras grababan este especial que fue un rotundo éxito.

Igual que su actual inicio de la gira de “Soy Rebelde Tour”, la cual inició en territorio estadounidense, y ha sido un completo y rotundo éxito. Pues en cada recinto que se han presentado han tenido llenos inauditos, como fue hace unos días en el famosísimo y muy prestigioso Madison Square Garden.

Pero este nuevo contagio podría poner en jaque la gira, pues si en algún momento se desata, todo el equipo que los acompaña podría verse afectado en su salud. Y por ende, podrían posponer algunas fechas.

Pues de acuerdo a la influencer Chamonic3, también habría otra contagiada, y sería Maite Perroni, pero esta información sigue sin confirmarse.

Ya que recordemos que gracias a las vacunas que comenzaron a aplicarse en 2021, la mortalidad bajo de manera significativa en todo el mundo, aunque no evita por completo que pudieras contagiarte. Y se sabe que la mayor parte del grupo está vacunado.

¿Todos los integrantes de RBD están vacunados?

El que podría generar dudas es nada más ni nada menos que Christopher Uckermann, quien recordemos que en febrero de 2021, señaló que no cree en las vacunas, y aseguró que ni él, ni nadie de su familia se vacunaría. Así que se desconoce si sí logró vacunarse o no de plano no.

“Soy alguien que personalmente no cree en las vacunas. Las que me pusieron de chico, porque me las pusieron, pero hoy en día creo mucho en lo natural; de hecho, apoyo la alimentación natural y definitivamente yo no me vacunaría. Mi familia opina lo mismo, todos. Nadie de mi familia se va a vacunar”. CHRISTOPHER UCKERMANN

Incluso en ese momento, Christopher también fue cuestionado después de que, en diciembre de 2020, fue cuando Anahí se contagió por su reencuentro. Pero siguió insistiendo que no se vacunaría.

Sin importar que la abuelita de Belinda también falleció por el terrible virus, quien es una de sus amigas, y con quien llegó a tener una relación amorosa.

“Debemos cuidar a toda la gente de la tercera edad. No hay que dejarlos atrás… No me voy a vacunar, no creo en la vacuna, te soy honesto, creo que puede ser peor que el covid en sí. Yo soy alguien que personalmente no cree en las vacunas” CHRISTOPHER UCKERMANN

