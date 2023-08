Maite Perroni vivió el instante más penoso en el concierto de RBD | VIDEO

El regreso de RBD a los escenarios fue prácticamente espectacular, pues los famosos dejaron todo en el escenario. Así como uno que otro bochorno ¿o no Maite Perroni?

Todos somos seres humanos y por ende no estamos exentos a los errores, como fue el caso de la protagonista de la telenovela “El Triunfo del Amor”, quien dejó en evidencia en pleno concierto que se equivocó en la letra de una de las canciones más icónicas de la famosa agrupación.

Incluso especialistas aseguran que tras dar a luz y durante el embarazo, las hormonas se alborotan tanto que la memoria se puede ver afectada de manera temporal. Se conoce como el Baby Brain, publicado por la BBC y la revista JAMA.

Recordemos que Maite tiene muy pocos meses de que dio a luz y a lo mejor la equivocación en la letra de “Aún hay algo” pudo deberse a eso.

Y otra cosa que tomar en cuenta es que la famosa agrupación se reunió después de más de 15 años de ausencia, así que no es tan sencillo recordar cada melodía, y tuvieron poco tiempo para ensayarlas, pues a duras penas pudieron hacerlo por un año, y eso es mucho, ya que todos tenían compromisos laborales y personales antes de alistar la gira.

¿Cómo fue el bochornoso instante que vivió Maite Perroni en el concierto de RBD?

Fue durante su gira en Estados Unidos donde Maite Perroni vivió un momento muy complicado, pues en pleno concierto de RBD. Quienes se encontraban interpretando el tema llamado “Aún hay algo”.

Todo parecía que iba bien, hasta que fue el turno de que Maite interpretara su solo, momento en el que de manera inesperada se le olvidó su parte y dijo otro fragmento que no correspondía, no conforme con ello cortó la frase a la mitad y se dirigió al público con un “así no era, ¿verdad?”, señaló Perroni.

Pero como siempre, la agrupación ha demostrado ser solidaria en todo momento, así que para su fortuna sus compañeros siguieron el coro y la interpretación se pudo rescatar.

Cabe mencionar que, en los videos difundidos en redes sociales de este momento, se pudo ver que la equivocación de Maite Perroni le pareció sumamente divertida a Anahí y Dulce María pues a ambas se les pudo ver riendo por lo que le ocurrió a su compañera de grupo.

A pesar de ello, las redes ya sabemos que por desgracia no perdonan. Y a pesar de que tiene muchos fans que la quieren, otros no la perdonan, y hasta le recordaron la situación con la también actriz Claudia Martín.

Maite Perroni olvidó la letra de una canción y así lo evidenció 🤦‍♂️ pic.twitter.com/o9xjAhzfSZ — Lo + viral (@VideosVirales69) August 30, 2023

Pues recordemos que la protagonista de “En tu mirada”, había dejado entrever que Perroni tuvo algo que ver en su separación con su exmarido y ahora esposo de Maite Perroni.

Así que este instante se volvió viral y dividió opiniones entre los internautas pues los detractores de la también actriz aprovecharon para emitir fuertes críticas y pusieron en tela de juicio su profesionalismo.

No obstante, los seguidores de la famosa agrupación mexicana salieron en su defensa y pidieron tomar con humor y ligereza el pequeño percance que, como se dijo antes, afortunadamente no tuvo consecuencias graves.

Hasta el momento, Maite Perroni no ha emitido ninguna declaración sobre el penoso momento que pasó en pleno concierto de RBD, sin embargo, si utilizó sus redes sociales para expresar lo feliz que se siente con el regreso de RBD.

