Danna Paola se toma una selfie y posa en la cama, usando ropa interior negra

Danna Paola continúa con su gira Xt4s1s, y ya llegó a Las Vegas para su próxima presentación, que será el 21 de septiembre en el foro House of Blues. A través de sus historias de Instagram ella complació a sus fans con una atrevida selfie que la muestra recostada en la cama y con ropa interior negra, remarcando su ubicación.

La cantante mexicana acudió hace unos días a la entrega de los VMAs de MTV. Ahí pudo conocer a muchos de sus ídolos, pero también impactó por su outfit: un minivestido negro con corset incluido que complementó con botines. Ella publicó varias fotografías que la muestran desde que salió de su hotel hasta cuando posó en la alfombra roja; las imágenes han obtenido hasta el momento más de 417,000 likes en esa red social.



Luego de sus presentaciones en Estados Unidos Danna Paola se tomará mes y medio de descanso, para después llevar su show a varios países de Latinoamérica como Perú, Colombia, Costa Rica y Chile. El primer concierto de esa última fase del tour Xt4s1s será el 2 de noviembre en Argentina, y ella publicó el póster promocional, informando también a sus fans sobre las próximas fechas. View this post on Instagram A post shared by Danna Paola (@dannapaola)

