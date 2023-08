Danna Paola se luce en la piscina, usando un minúsculo bikini negro

Foto: Dimitrios Kambouris for Tiffany & Co. / Getty Images

Danna Paola está disfrutando al máximo su gira internacional Xt4s1s, y ahora compartió en Instagram una colección de fotos que la muestran en Los Ángeles durante uno de los días de descanso, luciendo espectacular en minibikini negro mientras se refrescaba en la piscina. El mensaje que escribió junto a las imágenes fue: “Estilo natural a a a a aaaaaaaaa hielito pal cuerpo y sabor pa la vida”.

La cantante mexicana obtuvo más de medio millón de likes en esa red social por unas fotos en las que posó recostada y luciendo su retaguardia tras bajar un poco sus pantalones cargo; su próximo concierto será el 1 de septiembre en el James L. Knight Center de Miami. View this post on Instagram A post shared by Danna Paola (@dannapaola)

En Toronto, Danna Paola dejó ver su nuevo look, con el cabello lacio, rojizo y con flequillo. Ella también publicó fotografías en las que se muestra haciendo estiramientos antes de su show, tomándose selfies y en compañía de sus bailarines: “Ando x múltiples ciudades, viviendo mi mejor vida 🎤🌠 Gracias Torontoooooo 🇨🇦 qué hermoso showwwww!!” View this post on Instagram A post shared by Danna Paola (@dannapaola)

