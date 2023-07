Danna Paola se muestra en bikini de hilos mientras cocina arepas

Hace tres años Danna Paola publicó en redes sociales varios videos en los que aparecía en su casa, debido a la pandemia de Covid-19; ahora lo ha vuelto hacer, pero para demostrar que sabe cocinar. El clip que compartió en TikTok (y que hasta el momento lleva más de dos millones de reproducciones) muestra a la cantante usando un bikini con tanga de hilo mientras se dirige a la cocina para preparar unas arepas en compañía de su pareja Alex Hoyer. @dannapaola Se me habia olvidado subir estooooooooooooooooo🤍🥹 ♬ original sound – Danna Paola

La cantante lució muy sexy en una de sus recientes publicaciones de Instagram, usando un minivestido negro con aberturas en los costados que resaltó su esbelta figura; ella posó en cuclillas mientras fumaba, y escribió en su post el mensaje: “La historia no ha sido contada”.

Hace ya varias semanas que Danna Paola anunció que había grabado un tema con Steve Aoki titulado “Paranoia”. El lanzamiento del track -con el que la cantante incursiona en el género electrónico- de manera oficial fue en el festival Tomorrowland, y tras el evento ella compartió fotos en las que aparece con el DJ, además de mostrar el maquillaje que usó para la ocasión. View this post on Instagram A post shared by Danna Paola (@dannapaola)

