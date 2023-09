Le apagan las luces y el audio a Young Miko en un concierto y ella rompe a llorar

La cantante puertorriqueña Young Miko vivió un momento indignante durante su concierto en Costa Rica el pasado 16 de septiembre. La rapera, que se encontraba en medio de su presentación, vio cómo las luces del escenario y hasta el audio se apagaban para que ella se bajara del escenario, lo que la terminó haciendo llorar frente al multitudinario público.

El evento era el aniversario de una compañía de producción de eventos llamada JoGo y según lo que han expresado en redes sociales algunos fans que asistieron al lugar, Miko habría subido al escenario media hora tarde, pero eso no fue impedimento para que diera un impecable y enérgico show en el que el público gozó.

Sin embargo, todo cambió cuando la artista, que ya había terminado el tiempo que le habían dado para presentarse, se disponía a cerrar su espectáculo con ‘Classy 101’, la exitosa colaboración que tiene con Feid. De repente, las luces se apagaron y la cantautora comentó su rechazo contra lo que estaba pasando, lo que provocó que el público se conectara más con ella y la apoyara.

“Me apagaron la luz y todo para que me vaya de aquí rápido. No sean infelices, me falta una. Estoy aquí con mi gente, yo nunca vengo pa’ Costa Rica, C*bro%“, dijo molesta.

‘Baby Miko’ aunque la dejaron a oscuras resolvió pedirles a los fans que alumbraran con sus móviles para que ella siguiera cantando.

“¿Cómo hacen esto? Alúmbrenme, alúmbrenme ustedes. Ayúdenme aquí, mi gente”, dijo comenzando a cantar acompañada de la gente, pero los organizadores del show le apagaron el micrófono para que no pudiera continuar.

Ella siguió su interpretación, pero al ver que no le regresaban el sonido al micrófono mientras dejaban la pista sonar, hizo reverencia al público y señales de adiós para expresar su agradecimiento.

No logró contener las lágrimas

Antes de abandonar el escenario comenzó a llorar quizá por la impotencia y frustración por lo que estaba viviendo. En varios de los videos que circulan por las redes se puede apreciar a la intérprete de ‘Lisa’ tapándose el rostro con el gorro negro que llevaba puesto para que no se notara que estaba llorando.

Aunque al final de la canción le volvieron a encender el micrófono ella ya estaba afectada por lo que estaba ocurriendo y llorando dijo: “Gracias, los amo. Es ‘Baby Miko'”.

‘Baby Miko’ tras bajar del escenario pasó por la primera fila del público para saludar a los que estaban allí apoyándola y abrazó fuertemente a varios fans que intentaban animarla para que no se sintiera mal por lo que ocurrió con los organizadores.

Agradeció en redes sociales

Sea como sea, el incidente demostró el cariño que los fans de Young Miko tienen por ella, por lo que a través de su cuenta en Instagram dedicó un carrusel para agradecer por el apoyo que recibió del público costarricense.

“Costa Rica, mi corazón se quedó con ustedes… ¡Gracias!”, escribió para acompañar el video mostrando cómo se veía el público alumbrando mientras el escenario estaba oscuro. View this post on Instagram A post shared by baby miko (@itsyoungmiko)

Sigue leyendo: