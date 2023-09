Natti Natasha baila sensualmente su tema “No Pare”, usando un minibikini que resalta sus atributos

Natti Natasha sabe muy bien cómo sorprender a sus millones de fans, y ahora lo hizo publicando un video en TikTok que la muestra usando un minibikini que resaltó sus atributos, al mismo tiempo que realiza un sensual baile al ritmo de su sencillo “No Pare”. Ella escribió junto al post el mensaje: “Bailecito antes de salir a grabar el “No Pare” remix”.

“Pa que no nos comparen con nadie 😍😍😍😍♥️♥️♥️ 👸🏻” fue como la cantante dominicana tituló un clip compartido en su cuenta de Instagram que la muestra modelando un atrevido outfit compuesto por un top metálico y pantalones cargo, que se deslizaron por sus caderas para dejar ver parte de su tanga. El video ha acumulado hasta el momento más de 207,000 likes. View this post on Instagram A post shared by NATTI NATASHA (@nattinatasha)

En cuanto al video promocional de “No Pare”, ha resultado todo un éxito en YouTube, y a pocas semanas de haber sido lanzado lleva más de seis millones de vistas. Ella aparece en la habitación de un hotel, en la piscina y hasta en la playa, luciendo su escultural figura.

