Salón de la Fama se molesta al ser comparado con Canelo Álvarez: “No está a mi nivel”

James Toney, excampeón mundial de tres divisiones y Salón de la Fama del boxeo, se molestó al ser comparado con Saúl ‘Canelo’ Álvarez y expresó que el monarca indiscutido de peso supermediano mexicano no está a su nivel.

En declaraciones a Mill City Boxing, Toney indicó que al contrario de Canelo Álvarez enfrentó a peleadores que estaban en su mejor momento y aseguró que si el mexicano tuviera las agallas saldría del retiro y lo vencería sin problemas. Agregó que Jermell Charlo, próximo rival del tapatío, podría noquearlo.

“Peleó contra todos los tipos que eran más livianos que él, que ya habían pasado su mejor momento, todo eso, no puedes comparar a ese cabr** con mi perro. Peleé contra los mejores peleadores en mi mejor momento, en su mejor momento. Ni siquiera voy a hablar de ese hijo de pu**, me molesta, no es una mier**. Si tuviera agallas saldría del retiro y nos encontraríamos ahora mismo. Lo jo**ré de verdad. No tengo ningún problema con eso. Lo vencería ahora mismo”, dijo.

James Toney fue campeón de peso supermediano al igual que Canelo Álvarez. Foto: Chris Trotman/Getty Images.

“Charlo puede pelear. Ambos pueden pelear, pero ya sabes, creo que Charlo es el mejor peleador. Canelo puede quedar noqueado. Él no es James Toney. Es un buen peleador, pero no está a mi nivel. Deja de comparar a ese cabr** conmigo porque no es rival. Lo destruiré”, agregó.

Aunque un enfrentamiento entre ambos podría ser grandioso, la realidad es que nunca llegaría a materializarse. Por ahora, Canelo Álvarez se prepara para su próxima defensa del campeonato indiscutido de peso supermediano ante Jermell Charlo el 30 de septiembre en Las Vegas con el objetivo de seguir aumentando su legado en el deporte.

Cabe destacar que James Toney, de 55 años, ostentó los títulos de peso mediano, peso supermediano (en los años noventa) y fue campeón de peso crucero en 2003. También el pugilista estadounidense subió al peso pesado ganó su cuarto cinturón, pero le fue arrebatado al dar positivo por dopaje. Se retiró en 2017 y en el 2021 fu elegido para integrar el Salón de Fama junto a Roy Jones Jr. y Miguel Cotto. El estadounidense ganó 77 peleas, perdió 10 y dos quedaron sin resultado.

Canelo Álvarez y Jermell Charlo en la conferencia de prensa en Los Ángeles. Foto Cortesía: Ryan Hafey/Premier Boxing Champions.

Por su parte, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 33 años, ha sido campeón de cuatro categorías de peso diferentes. Actualmente es indiscutido en las 168 libras y uno de los mejores libra por libra del boxeo. El boxeador mexicano posee marca de 59 victorias (39 por nocaut) y dos derrotas en su carrera.

