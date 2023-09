Anahí se luce en ajustado atuendo, mientras hace ejercicio usando una pelota suiza

La exitosa gira del grupo RBD por Estados Unidos mantiene a Anahí muy activa, pero ella aprovecha sus momentos libres para ponerse en forma. Así, compartió en sus historias de Instagram un video que la muestra luciendo su figura en leggings deportivos y haciendo ejercicio para fortalecer sus brazos y piernas.

La cantante publicó un clip en el que se muestra durante uno de los momentos estelares del show, cuando aparece colgada en una tarima para cantar el tema “Sálvame”, siendo ovacionada por el público. Su publicación obtuvo más de 248,000 likes. View this post on Instagram A post shared by Anahi (@anahi)

Anahí publica en Instagram videos grabados en cada uno de los lugares donde se presenta con RBD, pero no podía faltar un clip que la mostrara junto a su esposo Manuel Velasco. Ella escribió para él un amoroso mensaje: “Nada de esto sería posible sin tu apoyo incondicional. Ese abrazo q me das cada vez q se apagan las luces…Es ahí mi lugar seguro. Donde puedo ser perfectamente imperfecta. Quiero q sepas lo q le has dado a mi corazón y lo que eres para mí. Gracias güero. Te amo”. View this post on Instagram A post shared by Anahi (@anahi)

