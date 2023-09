El fiscal general Garland rechazó esfuerzos de los republicanos ante el Comité Judicial de la Cámara

El fiscal general Merrick Garland defendió a fondo a los agentes federales encargados de hacer cumplir la ley y al Departamento de Justicia durante más de cinco horas de testimonio el miércoles ante el Comité Judicial de la Cámara de Representantes, liderado por legisladores republicanos.

“No nos dejaremos intimidar. Haremos nuestro trabajo sin interferencias externas. Y no daremos marcha atrás en la defensa de nuestra democracia”, dijo Garland allí.

Garland dijo al Comité Judicial de la Cámara de Representantes el miércoles durante una audiencia que “nadie” le ha dicho que acuse al expresidente Donald Trump, después de que Trump afirmara en una entrevista que el presidente Joe Biden le dijo a Garland que lo acusara, según CBS News.

Garland. quien testificó ante el Comité Judicial de la Cámara de Representantes, liderado por los republicanos, por primera vez desde que el fiscal especial Jack Smith acusó a Trump en dos casos este verano, enfatizó la independencia tanto de Smith como del Departamento de Justicia.

Trump afirmó que Biden le dijo a Garland que lo acusara, en una entrevista en “Meet the Press” que se transmitió el domingo.

En la audiencia del miércoles, el representante demócrata Adam Schiff preguntó a Garland si el presidente de Estados Unidos le había pedido que acusara a Trump.

“Nadie me ha dicho que presente cargos”, dijo Garland. “Y en este caso, la decisión de acusar fue tomada por el fiscal especial”.

En junio, Biden dijo a los periodistas que no había hablado con Garland cuando el Departamento de Justicia acusó al expresidente en el caso de los documentos, y dijo que no hablaría con Garland.

Trump enfrenta juicios en dos casos federales el próximo año, ambos resultados de investigaciones de Smith. Un caso involucra el manejo de documentos clasificados por parte de Trump y el otro, sus supuestas acciones para permanecer en el cargo después de perder las elecciones presidenciales de 2020.

Preguntas sobre la investigación de Hunter Biden

Garland enfrentó una serie de preguntas del panel, encabezado por el representante republicano de Ohio Jim Jordan, sobre el manejo por parte del Departamento de Justicia de la investigación y los cargos contra Hunter Biden, así como el procesamiento del expresidente Donald Trump por parte del Departamento de Justicia. “Hay una investigación que protege al presidente Biden, hay otra que ataca al presidente Trump”, afirmó Jordan.

Garland insistió en la independencia del Departamento de Justicia. “Como ha dicho el propio presidente y lo reafirmo hoy, no soy el abogado del presidente”, dijo Garland. “Agregaré que no soy el fiscal del Congreso”.

Jordan sugirió que el fiscal federal David Weiss, designado para ser fiscal especial en la investigación de Hunter Biden y nominado hace años por Trump, es favorable a los Biden. Se espera que Hunter Biden se declare no culpable de los cargos federales por posesión de armas, después de que un acuerdo tentativo fracasara en los tribunales a principios de este verano.

Pero Garland testificó: “Nadie que yo sepa ha hablado con la Casa Blanca sobre el caso Hunter Biden”.

Los republicanos criticaron a Garland por no ofrecer más información sobre el caso Hunter Biden, a lo que Garland respondió: “intencionalmente no me he involucrado en los hechos del caso, no porque esté tratando de librarme de una responsabilidad, sino porque estoy tratando de cumplir con mi responsabilidad.”

