En ropa interior, Isabella Castillo posa en su departamento mientras usa un ventilador

Aunque el otoño está a punto de comenzar, Isabella Castillo sigue sintiendo el calor del verano, y así lo dejó ver en las recientes fotos que compartió en Instagram. Ella aparece en su departamento, usando ropa interior blanca y con un ventilador encendido para soportar las altas temperaturas; el mensaje que escribió junto a las imágenes fue: “En algún lugar del mundo con mucho calor 🤍🌞”.

Desliza para ver todas las fotos

La bella actriz de la serie “El señor de los cielos” también complació a sus fans con fotografías que la muestran en el mar, usando un sombrero y un bikini de hilos que resaltó su perfecto bronceado. Al poco rato las imágenes ya habían obtenido más de 38,000 likes. View this post on Instagram A post shared by Isabella Castillo (@isabellacastillodv)

También durante el verano Isabella hizo un viaje a Puerto Rico, donde aprovechó para posar en un jardín y en el cuarto del hotel donde se hospedó. Ella lució su escultural figura al usar un traje de baño amarillo, y las fotos que publicó obtuvieron comentarios de parte de actrices como Carmen Aub, Elizabeth Gutiérrez, Ximena Herrera y Thali García. View this post on Instagram A post shared by Isabella Castillo (@isabellacastillodv)

