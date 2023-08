Isabella Castillo se luce en traje de baño de corte alto mientras toma el sol

A Isabella Castillo le encanta publicar en su cuenta de Instagram fotos y videos en los que aparece disfrutando de sus vacaciones, y esta vez no fue la excepción. En su más reciente clip la actriz se luce en un traje de baño de corte alto mientras toma el sol, e informa a sus seguidores que muy pronto comenzará a trabajar en la novena temporada de la serie de televisión “El señor de los cielos”, donde interpreta a Diana Ahumada. View this post on Instagram A post shared by Famous Stories (@famoustories1)

En otro video la bella actriz cubana bailó sensualmente un tema de los Jacksons mientras paseaba en un yate por un lago; para la ocasión ella optó por un ajustado body negro, que complementó con una gorra y gafas oscuras. Su post obtuvo más de 30,000 likes. View this post on Instagram A post shared by Isabella Castillo (@isabellacastillodv)

Isabella no olvida hacer ejercicio, y en sus días libres sale a correr por las mañanas acompañada de su mascota. Ella publicó en Instagram una colección de fotografías que la muestran en un sendero junto al bosque, usando ajustados leggings y un top de camuflaje.

Desliza para ver todas las fotos

Sigue leyendo: