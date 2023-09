Usando leggings deportivos Carmen Villalobos luce su figura mientras hace ejercicios con poleas

Poco a poco Carmen Villalobos ha transformado su cuerpo gracias a las rutinas que realiza en el gimnasio, y ahora publicó videos que la muestran haciendo ejercicios para fortalecer sus brazos, hombros y espalda, usando los aparatos con poleas. En los clips también se aprecia su nuevo look con el cabello rubio.

Usando un conjunto de top y leggings negros Carmen posó junto a su entrenadora, y escribió junto a su post un mensaje dirigido a sus fans: “!Para ver resultados hay que tener disciplina! Y aplica para todo en la vida mi gente bella”. View this post on Instagram A post shared by CARMEN VILLALOBOS (@cvillaloboss)

Carmen también compartió una selfie mostrando los resultados de todos estos días de esfuerzos; recientemente ella comentó cómo fue regresar al gimnasio después de meses de no hacer ejercicio por andar de viaje: “Es increíble cómo responde el cuerpo, cómo tiene memoria, entonces se siente una demasiado motivada para seguirle dando. Es impresionante también cómo se comienzan a ver los cambios”. View this post on Instagram A post shared by Famous Stories (@famoustories1)

