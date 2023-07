Carmen Villalobos y Frederik Oldenburg presumen su romántica estadía en Suiza

El amorío de Carmen Villalobos y Frederik Oldenburg está cada vez más sólido, y así lo han dejado claro en sus redes sociales donde durante los últimos días han presumido momentos románticos de las vacaciones que están disfrutando en Europa.

En esta oportunidad, la actriz de ‘Hasta que la plata nos separe’ y el conductor del programa matutino de Telemundo, ‘Hoy Día’, compartieron una serie de videos y fotografías, dejando ver su visita por lugares icónicos de la ciudad de Basel, Suiza.

En sus ‘stories’ en Instagram compartieron parte de los momentos que estaban viviendo mientras daban un paseo por las calles en el viaje que comenzó siendo una sorpresa de su novio para Carmen.

En sus perfiles en la red social de la camarita también compartieron un carrusel de fotos que subió Villalobos en una publicación compartida con Oldenburg mostrando cómo va su tiempo en Basel.

“Una caminadita deli por Basel ❤️Definitivamente cada lugar que descubrimos nos enamora más 😻

Te amoooooo mi amor que viaje más hermoso ✨🇨🇭🤩 @fredefutbol 💋”, fue el texto que utilizó Carmen para acompañar las espectaculares fotos.

Le dijo adiós a Inglaterra para ir a Suiza

Luego de pasar unos días espectaculares en Londres, Inglaterra, la actriz hizo una publicación para anunciar que ya era tiempo de despedirse y dar la bienvenida a Zurich, Suiza.

“Bye, bye, Londres 👋Hola Zürich 🩵 Que linda estás 😍😍😍 ! Horas aquí y ya Enamorada de este bello País”, escribió la presentadora de ‘Top Chef VIP 2’.

Las vacaciones de los artistas comenzaron en Londres, una sorpresa muy especial del venezolano para la colombiana que a su llegada no dudó en decir que era su primera vez en esa ciudad.

"HOLA LONDRES 😻 ! Ustedes no saben lo que este hombre planeó este viaje… lo tuvo en secreto por meses y les confieso algo? Valió la pena ! Es mi primera vez aquí y esta es la primera parada de este viaje sorpresa 😻 ! Te amo mi amorrrrrrrrrrrr @fredefutbol ❤️❤️❤️❤️😻", escribió en el video que subió para compartir que ya estaban de viaje muy juntitos.

Su relación a distancia

Desde que comenzaron su relación, Frederik Oldenburg y Carmen Villalobos han vivido en países diferentes por compromisos de trabajom; él en Estados Unidos y ella en Colombia. Sin embargo, constantemente viajan para encontrarse en alguno de los dos países y compartir tiempo, aunque sea muy poco, pero de calidad para construir su noviazgo.

