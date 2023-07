Frederik Oldenburg lleva a Carmen Villalobos a unas vacaciones sorpresa: “Mi primera vez aquí”

Carmen Villalobos recibió la gran sorpresa que estaba esperando de su novio, Frederik Oldenburg. El presentador venezolano le regaló a la actriz barranquillera un viaje con el objetivo de pasar más tiempo de calidad juntos, pues constantemente están separados porque viven en países diferentes.

Aunque los dos trabajan en proyectos de Telemundo, ella vive en Colombia porque está conduciendo ‘Top Chef VIP 2’ y él en Estados Unidos porques conduce el programa matutino ‘Hoy Día’. A pesar de la distancia, desde que hicieron público su amorío han logrado mantener una relación fuerte y sólida, según muestran en fotos y videos en redes sociales.

Hace unos días Carmen había comentado que estaba esperando con ansias conocer para dónde la iba a llevar Frederik, pues él estaba planificando sus vacaciones juntos a un destino sorpresa para ella.

Esta semana finalmente llegó el momento. Oldenburg fue el encargado de anunciar en redes publicando una foto en su perfil mostrándose juntos en un avión rumbo a sus vacaciones.

“Y así comenzaron las vacaciones, con el viaje sorpresa para ella, disfrútalo Carmen Villalobos!!! Te amo !!! Vamooooo !!!”, escribió el presentador de televisión al pie de su post.

Horas después, la pareja finalmente reveló el destino al que se dirigieron en sus merecidas vacaciones. En su cuenta oficial de Instagram, Carmen Villalobos compartió un reel del momento en el que se dieron un beso dentro del avión, seguido por Frederik cubriendo la cámara con su mano. Posteriormente, se les ve abrazados y mostrando uno de los lugares más emblemáticos de Londres, Inglaterra: el Palacio de Buckingham.

En su publicación, la protagonista de ‘Hasta que la plata nos separe’ saludó a Londres y comentó que Frederik Oldenburg había planeado el viaje en secreto durante meses. Además, detalló que la capital de Inglaterra sería la primera estación de los destinos que van a visitar.

“HOLA LONDRES !Ustedes no saben lo que este hombre planeó este viaje… lo tuvo en secreto por meses y les confieso algo? Valió la pena ! Es mi primera vez aquí y esta es la primera parada de este viaje sorpresa! Te amo mi amorrrrrrrrrrrr @fredefutbol “, fue el texto con el que acompañó el video en la red social de la camarita. View this post on Instagram A post shared by CARMEN VILLALOBOS (@cvillaloboss)

