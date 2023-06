Chaparro Chuacheneguer asegura que su éxito y físico podrían conquistar a Carmen Villalobos

Exclusiva

Si eres fan de la televisión latina los Estados Unidos, conoces muy bien entonces a Chaparro Chuacheneguer. Un humorista nacido en Nueva León, México se hizo famosos a través de las redes sociales. Hoy en día inunda los programas de entretenimiento de gran envergadura como “El Gordo y La Flaca”, “Despierta América” y muchos más. Chaparro Chuacheneger, humorista mexicano, en los Latin American Music Awards 2023. Foto: Ethan Miller/Getty Images.

Alejandro Rodríguez, como realmente se llama Chaparro Chuacheneguer, publicó en 2018 un video que decía que no trabajaba porque se sentía muy cansado y porque lo habían embrujado. De inmediato, su aspecto, su humor y su impresionante personalidad conquistaron el gusto de los usuarios de redes sociales. Mismo que no se detuvo. Al humorista ahora también es común encontrárselo en las alfombras rojas de premios como los Latin American Music Awards y Premio Lo Nuestro.

En La Opinión coincidimos con el Chaparro Chuacheneguer y no perdimos oportunidad de preguntarle de todo. Desde cómo llego a esta fama avasallante en los Estados Unidos hasta por sus amores platónicos. Para sorpresa de nosotros, terminó hablado de su guapura y de cómo piensa que la estrella colombiana de las telenovelas, Carmen Villalobos, es para él de las mujeres latinas más bellas del entretenimiento.

Chaparro Chuacheneguer y su ascenso a la fama

¿Qué hacía antes de que se viraliza su video y saltara a la fama? ¿Se imaginó en algún momento que alcanzaría la misma?

Yo antes trabajaba de soldador. Soy una persona muy trabajadora hasta el día que me embrujaron para no trabajar… Cuando veía los anuncios que dicen: “Se solicita personal”, la verdad es que hasta los ojos me dolían. Pero eso, el video que se hizo viral era verdad, nada más que la gente lo tomó como un juego.

¿Qué tiene Alejandro del Chaparro? ¿En qué se parecen y se diferencian?

Somos iguales. Cuando estoy con amistades y con gente, me gusta ser igual de gracioso y bromista.

Nombre 3 personas que considere sus rivales en cuanto a belleza.

Pues yo digo que no tengo rivales porque yo soy una belleza natural y hay artistas que dicen que son guapos, pero en realidad los maquillan o les ponen filtro. ¡No! Yo soy una belleza natural y así voy a estar siempre.

De todas las famosas, ¿cuál es el amor platónico de El Chaparro Chuacheneguer?

Bueno, de todas las guapas, nomás… Bueno es que todas están guapas, pero no más que yo, pues Carmen Villalobos. “Catalina Santana” de “Sin Senos No Hay Paraíso”. Ella no me conoce en persona, pero si me conociera en persona, yo digo que se va a enamorar de mí. Pero yo no le voy a hacer caso porque no soy así.

¿Cuál es la mayor satisfacción de su trabajo?

De todas las cosas que hago, lo que más que gusta es sacarle una sonrisa a la gente y pues yo he leído muchos comentarios de que llegan estresados y ven un video mío y se ríen y se alegran el día. A los que están enfermos, sus familiares me han pedido videos para mostrárselos y que no estén “agüitados” y levantarles el ánimo.

