Ángela Aguilar confiesa que nunca antes la han visto como en el “Piensa en Mí Tour 2023”

La cantante mexicana Ángela Aguilar vuelve a recorrer las ciudades más importantes de los Estados Unidos con su "Piensa En Mí Tour 2023", una gira de la que confesó sentirse la persona menos principal. La hija de Pepe Aguilar ve esta gira como un lugar donde su amor, respeto y bondad se lo brinda al gran equipo que está detrás. Por supuesto, también a sus fieles fans.

Ángela Aguilar confesó en una entrevista exclusiva a La Opinión cómo es el proceso para escoger las canciones que presentará durante estos conciertos por los Estados Unidos. Arrancan en Chicago y luego en Nueva York y Los Ángeles. Una de las ciudades preferidas de la cantante a la que llega días antes. Como bien sabemos, es una fiel seguidora de las grandes firmas de diseño y moda, así que se pasea por la 5th Ave.

También comentó cómo su padre, aunque ella confía ciegamente en sus sugerencias, siempre le consulta antes las mismas. Por supuesto, esto condujo a hablar de la sobreprotección. En este punto, Ángela Aguilar se sinceró y habló cómo la industria del entretenimiento le parece una de las peligrosas.

La intérprete de “Se Disfrazó” y “En Realidad” ha sabido, a su corta edad, rodearse de gente que siempre le diga la verdad. Asegura que es muy fácil que te mientan y que te digan que: “Todo está bien”. Para la artista de gran trayectoria y muy pocos años de vida, parte del cariño en la amistad es que: “Te digan la verdad”.

Por supuesto, nos paseamos por sus recientes colaboraciones. “Brillante Sobre el Mic” con Fito Páez, que supuso un éxito inmediato. La más reciente con Carín León “Vete Yendo” y la que viene con el Dj Steve Aoki.

“Piensa en Mí Tour 2023” de Ángela Aguilar llega a Nueva York, LA y más

Como Ángela lo comentó, la producción de su nueva gira es de alto nivel. La gira arranca el viernes 2 de junio en Auditorium Theater en Chicago, IL, haciendo paradas a través de los Estados Unidos en ciudades como Nueva York, Los Ángeles, Las Vegas y Houston para terminar el sábado 24 de junio en Phoenix, AZ en Arizona Financial Theater.

Los tickets se pueden comprar en el sitio web de Live Nation. Además, tiene sorpresas como paquetes VIP, regalos especiales, pases temprano, etc.

Vie Junio 02-Chicago, IL-Auditorium Theatre – Chicago

Dom Junio 04-New York, NY-Beacon Theatre

Vie Jun 09-Wheatland, CA-Hard Rock Live

Sab Junio 10-Las Vegas, NV-Pearl Theater at Palms Casino Resort

Vie Junio 16-Irving, TX-The Pavilion at Toyota Music Factory

Sab Junio 17-Houston, TX-713 Music Hall

Vie Junio 23-Inglewood, CA-YouTube Theater

Sab Junio 24-Phoenix, AZ-Arizona Financial Theatre

