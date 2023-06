José “La Gatita” Hernández gana Tengo Talento Mucho Talento y $100,000 dólares

Exclusiva

Hace no mucho, el propio Pepe Garza contaba en exclusiva para La Opinión los desafíos y los excelentes participantes que se presentaron a las audiciones del show de competencia de EstrellaTV, Tengo Talento Mucho Talento. Habiendo destacado este año las participaciones online.

El show llegó a su final y Tengo Talento Mucho Talento tiene ganador. Se trata de José “La Gatita” Hernández, de 62 años y residente de Aurora, Colorado. En esta edición número 27, el caballero logró vencer a otros 12 finalistas para ser el gran merecedor de $100,000 dólares.

El grupo de jueces, como siempre curados y llevados de la mano del productor y directivo Pepe Garza, no dejaron de reír con sus ocurrencias. Joss Favela, Carolina Ross, La India Yuridia, junto a algunos de los invitados especiales que este año tuvieron, como el vocalista de Grupo Firme, Eduin Caz, junto con los fans votaron y escogieron a José “La Gatita” Hernández como ganador.

Además, la final tuvo otros invitados que han sido pieza fundamental en Tengo Talento Mucho Talento como Don Cheto y Ana Bárbara. Misma que emocionó a la multitud con la presentación de su nuevo sencillo “Prefiero Tomar” junto al Mariachi Divas.

Quién es José “La Gatita” Hernández

José es un trabajador de la construcción de 62 años. Vive en la ciudad de Aurora, Colorado. Desde el momento de su audición, el hombre emocionó con su emotiva forma de interpretar. “La Gatita” tenían un tiempo trabajando también en un restaurante cantando. Su pago eran las propinas de los comensales.

Está en un rango de edad superior al promedio de personas que se presentan en este tipo de concursos. Sin miedo, con todo el amor que siente por la música mexicana, con humildad y un gran talento, logró cautivar a jueces y televidentes.

La suerte de José “La Gatita” Hernández, un trabajador de a pie y una persona como cualquier otra, cambió. Pero no tanto como lo cambiarán las vidas de un grupo personas en Chihuaha. Piensa donar parte de su premio a una organazicación que se dedica al cuidado de personas de la tercera edad en esa ciudad. De él estaremos viendo mucho más, pues acompañará al propio Pancho Barraza en su concierto el próximo 17 de junio en Los Ángeles. View this post on Instagram A post shared by Tengo Talento Mucho Talento (@tengotalentomuchotalento)

Finalistas de Tengo Talento Mucho Talento

Junto a José “La Gatita” Hernández, otros cuatro fuertes competidores también se sudaron la final. Group Línea de Washington, Los Hermanos Álvarez y Stephanie Trejo de Texas y Anel Bravo de Guanajuato, México.

Tres de los cinco (incluyendo a José) interpretaron canciones originales que ellos mismos escribieron. “Gatita” interpretó la emotiva “Canción Para Mi Mamá,” Grupo Línea mostró su destacada voz y musicalidad con “Quinto Mandamiento,” y Los Hermanos Álvarez cautivaron a los fanáticos con su canción original en regional mexicano “Miedo a Perderte.” La finalista Stephanie Trejo cantó una canción que hablaba de su voz y pasión por la música con el clásico de mariachi “La Malagueña,”. Por último, Anel Bravo cantó el tema de Amanda Miguel “Castillos.”

Presentaciones especiales de la final de Tengo Talento Mucho Talento

Las actuaciones continuaron con los jueces Joss Favela y Carolina Ross brillando con poderosas actuaciones. El galardonado Favela interpretó su sencillo “Con Todo Respetillo”. Ross interpretó un popurrí de “Para no pensar en ti,” “Uno y uno,” “Ni el alcohol,” “El barco” y “Cuando caiga la noche.”

El festival final de música continuó con las actuaciones de grandes de la música regional mexicana. Luis R Conriquez interpretó “La Tamalera,”, el legendario Pancho Barraza interpretó “Un Poco de Amor,” la icónica cantante mexicana María José interpretó “Lo que Tenías Conmigo”. Calibre 50 también puso su talento en el show TTMT, Así como la banda pop mexicana Matisse.

