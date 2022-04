Chisme No Like se va de Estrella TV ¡Elisa Beristain y Javier Ceriani renunciaron!

Exclusiva

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Los conductores de Chisme No Like, Elisa Beristain y Javier Ceriani, nos confirmaron de manera exclusiva que renunciaron a Estrella TV. Esto habría sucedido hace tres semanas y en bueno términos. Hasta el momento de cierre de esta nota, la cadena televisiva no ha ofrecido un comunicado oficial, como tampoco lo han hecho los conductores del show de Youtube. Pero, lo que era un “chisme de pasillo” en un principio, ya es una realidad.

Pese a lo que muchos pudiesen pensar, Elisa Beristain y Javier Ceriani renunciaron a Estrella TV de manera amistosa y en buenos términos. No sería la primera vez que la conductora de televisión finaliza un proyecto con el canal y después regresa con otro. Recordemos que la misma fue una de las estrellas del reality Rica Famosa Latina, donde también participaron Mayeli Alonso y Niurka Marcos, entre otras. Por su parte, Javier Ceriani tiene una trayectoria extensa en los medios de comunicación por lo que es normal este tipo cambios para el argentino.

Los presentadores del show de farándula en español más visto de Youtube explicaron en un entrevista exclusiva a La Opinión vía telefónica, que no han dado a conocer oficialmente la noticia pues están terminando de concretar otras ofertas. Aseguraron también que anunciarán las mismas muy pronto a todos sus seguidores. Todo indica que el par más polémico de los programas de chismes y espectáculos en la actualidad, Elisa Beristain y Javier Ceriani querrán “matar dos pájaros de un solo tiro”.

Recordemos que hace poco en una entrevista, Elisa Beristain habló de cómo Chisme No Like se está convirtiendo en una franquicia, donde ellos son los “dueños del circo”. Por su parte, el periodista argentino dijo: “Nuestra línea editorial la pautamos nosotros y queremos seguir manteniendo esa independencia y no amarrarnos a compromisos excesivamente largos… No es lo que ha sucedido con Estrella pero es algo que, a estas alturas de nuestras carreras, no queremos perder…”, refiriéndose así a la cierta individualidad que les da el hecho que Chisme No Like haya nacido en Youtube. Sin embargo, el éxito del mismo los llevó a la televisión con Chisme En Vivo en Estrella TV, a algunas emisoras de radio de Los Ángeles y por último a la cadena a más+ de TV Azteca.

Dicho esto, las mentes maestras de Chisme No Like estuvieron recientemente en México, donde tuvieron un éxito de transmisión. También aseguraron durante la entrevista que desean viajar más al país azteca. “Eso no es fácil de aceptar para cualquier medio convencional. La decisión fue nuestra, pero en buenos términos por lo que nosotros queremos hacer y lo que ellos buscan como canal. No se llegó a un acuerdo con este proyecto…”, dijo Javier Ceriani paseándose también por la idea de proyectos individuales en la misma casa televisiva. View this post on Instagram A post shared by Elisa Beristain (@elisaberistain)

Sigue leyendo:

Elisa Beristain habla de “Chisme No Like” y de las pruebas que han tenido al opinar de Belinda, Christian Nodal, El Gordo y La Flaca, Chiquis y Jenni Rivera

Carolina Sandoval lo contó todo en Chisme No Like, se quebrantó y lloró al hablar de la traición que vivió en SLS

Javier Ceriani de “Chisme No Like” contó cómo manejó información de Adamari López y Toni Costa, “El Gordo y La Flaca”, Univision, Telemundo y más