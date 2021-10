Confirmado:’Chisme No Like’ hace historia, de Youtube a horario central en Grupo Azteca TV

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Foto: Chisme No Like / Cortesía

Aunque aún ellos no lo han anunciado, estamos en condiciones de confirmar que ‘Chisme No Like’, conducido por Javier Ceriani y Elisa Beristain acaban de firmar con Grupo Azteca, y desde el próximo lunes, 1 de noviembre, se verán en la señal internacional de dicha cadena. ¿Y ‘Ventaneando’?

En un hecho sin precedentes, ‘Chisme No Like’ hace historia en convertirse en el primer show de Youtube, que pasa a formar parte del horario estelar de una de las dos cadenas más importantes de México en su señal en donde no solo se ve en dicho país, sino también en la mayoría de Latinoamérica.

¿Cómo Ceriani y Beristain lograron dar este paso siendo el programa más temido por la industrias del entretenimiento? ¿Por qué Grupo Azteca los firma cuando ellos denunciaron varios ejecutivos, show y hasta talento de dicha cadena? ¿Dejarán de hablar de la competencia, o de Univision y Telemundo?

Todas esas preguntas tienen respuestas. Aunque no queda claro de si aplica el refrán: ‘si no puedes con tu enemigo, únete a él’, o si estamos frente a un cambio radical de una de las cadenas, con una apertura nunca antes vista en una compañía de este tipo.

Lo cierto es que, según pudimos confirmar, que una de las condiciones más importantes para firmar, fue que no se les ejerciera censura de ningún tipo. Tendrán libertad de hablar, investigar, denunciar, entrevistar y desnudar la verdad de todos, incluso los de la propia cadena.

Ante la noticia, nos comunicamos con Elisa Beristain y Javier Ceriani, quienes nos confirmaron la información y nos dijeron lo siguiente:

“Más que un programa somos una comunidad, el público nos siente como familia, y nosotros a ellos.

Aunque como dicen, ya todo está inventado, creo que con ‘Chisme No Like’, sacudimos a los programas tradicionales de farándula hablando de lo que ellos no se atrevían, porque se habían convertido en una elite de periodistas que con sus honrosas excepciones, todos tenían a sus amigo intocables, y nosotros solo nos debemos al público“, nos dijo en exclusiva Elisa, mientras que Javier continuó con lo siguiente.

“Para mí es increíble volver a Azteca, yo trabajé en ‘Al Xtremo’ en el 2010, me pasé un año en México y me encantó porque logré vivir ahí. Me ilusiona volver de esta forma, desde el Youtube, desde el cariño del público, en un canal que tiene el alcance de poder llegar a todos los mexicanos del interior, a cada ciudad, cada pueblo, cada estado.

‘Chisme No Like’ nació y se hizo fuerte con la pandemia, con entretener, denunciar, darle más verdad, ser honestos, sin filtro, no tener miedo de defender a las mujeres, no tener miedo de enfrentar a los poderosos, y eso nos hizo los elegidos de la gente. Esto es un crossover único, por primera vez el Grupo Azteca importa un programa que tiene el sabor internacional, pero también el sabor de los inmigrantes que tenemos mucho que aportar a los mexicanos, porque somos familia, somos hermanos, es maravilloso… Esto me da esperanza que hay un cambio, que se están animando a cambiar a lo nuevo, le están dando la bienvenida a la nueva televisión, le están diciendo sí a lo que quiere la gente, a lo que elige la audiencia, sí a lo viral, al nuevo periodismo y eso es único. Es el primer canal de televisión que le está diciendo bienvenido al futuro“, concluye Ceriani.

A Javier Ceriani y Elisa Beristain se definen como la brújula del espectáculo, se los conoce como los ‘tira bombas’ de la farándula, a los que todos le temen, en especial lo que tienen algo que esconder. Y también se han ganado el título de los abanderados de #metoo latino, ya que fueron los primeros en denunciar los acosos sexuales en la industria latina.

¿Qué pasará con ‘Ventaneando’? ¿Tomarán su lugar? No, por lo menos por ahora. Paty Chapoy y sus colaboradores seguirán en su horario de la tarde temprana, mientras que Elisa y Javier irán a las 6 PM.

¿Qué pasará con ‘Chisme No Like’ en Youtube? Seguirá estando, como todos los días, al igual que ‘Chisme en Vivo’ por Estrella TV.

