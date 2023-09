Zelensky exhorta a Donald Trump a compartir su presunto plan para lograr la paz en Ucrania

Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, invitó a Donald Trump a compartir su presunto plan con el cual pondría fin a la invasión rusa en tan sólo 24 horas.

“Si no se resuelve (en la próxima toma de posesión presidencial), lo resolveré en 24 horas con Zelensky y con Putin. Es muy fácil negociar, pero no quiero decirles de qué se trata porque entonces no puedo utilizar esa negociación”, señaló el magnate neoyorquino hace unos meses durante un dialogo sostenido con la cadena de televisión Fox News.

Por ello, después de asistir a una Asamblea General de las Naciones Unidas, durante una entrevista concedida a la cadena de noticias CNN, el mandatario ucraniano le mandó un mensaje al expresidente estadounidense quien se jacta de solucionar el conflicto bélico más sanguinario de los últimos años.

“Ahora puede compartir públicamente su idea, sin perder el tiempo, sin perder gente, y decir: ‘Mi fórmula es detener la guerra, detener toda esta tragedia y frenar la agresión rusa'”, expresó Zelensky.

Sin embargo, el político europeo no creé que una posible mediación del neoyorquino de 77 años con Vladimir Putin produzca un resultado positivo para Ucrania.

“(Si) la idea consiste en tomar parte de nuestro territorio y dárselo a Putin, esa no es la fórmula de paz”, indicó.

Volodymyr Zelensky ha logrado mantener vivo el espíritu de lucha de los ucranianos a través de los recursos que consigue con el objetivo de continuar siendo independientes. (TIMOTHY A. CLARY / AFP vía Getty Images)

De acuerdo con el ucraniano de 45 años, dominar a Ucrania tan sólo es el primer objetivo de Putin y si en este momento no lo detiene el resto de las naciones más poderosas a nivel global, es probable que comience a utilizar armas nucleares para doblegar a quien se intente interferir en sus planes de dominación.

“Cuando el odio se utiliza como arma contra una nación, nunca se detiene allí. El objetivo de la actual guerra contra Ucrania es convertir nuestra tierra, nuestro pueblo, nuestras vidas y nuestros recursos en armas contra ustedes, contra el orden internacional basado en reglas”, enfatizó Zelensky en la reunión anual de alto nivel de la Asamblea General de la ONU.

Cabe señalar que la invasión del ejercito ruso en el territorio ucraniano inició el 24 de febrero del año pasado con resultados desastrosos para la economía global, pues el conflicto ha provocado que los precios de los combustibles, de los cereales y de gran parte de los alimentos se hayan elevado.

