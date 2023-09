Ana Guevara lanza dura crítica a los atletas de México: “Les llenaron la boca de dinero y los maleducaron”

Ana Guevara, directora de la Comisión Nacional de Deporte (Conade), criticó a los atletas mexicanos que han tenido duras críticas contra ella tras la implementación de su política de austeridad.

Todo esto a menos de un mes para el inicio de los Juego Panamericanos de Chile, que otorga plazas a París 2024.

Durante una entrevista con Hugo Sánche para ESPN, Guevara detalló que los anteriores directores del Conade tuvieron muchas consideraciones con los atletas y los “maleducaron” al entregarle cuantiosos apoyos económicos por representar al país en diferentes competencias.

“No soy una entidad de caridad, soy el ente de gobierno, y el ente está regulado, y no es que el dinero lo tenga en una caja para dispersarlo y al que llegue le dé. Lamentablemente, por callarles la boca, les llenaron la boca de dinero y los maleducaron”, explicó Guevara.

Ana Guevara señaló que está tranquila con lo que ha hecho en su gestión debido a que solucionó los problemas que había encontrado en las gestiones anteriores en la Comisión Nacional de Deporte.

“Yo les he pedido que tengan calma, es una administración que vino a revolucionar parte del andamiaje y del andar administrativo, no son decisiones que tomo yo a título personal, se modificaron muchas cosas”, agregó la funcionaria, quien dejó clara la postura de que las becas deportivas son sólo un apoyo, no un salario, y que están sujetas a obtener ciertos resultados.

Ana Guevara calificada como la más corrupta

La directora ha tenido al menos 17 demandas de atletas durante su gestión debido a presuntos malos manejos.

Recientemente se conoció la disolución de la Federación Mexicana de Natación y también de la Federación de Arco.

Según una encuesta realizada por la organización México elige, la servidora pública es considerada como la más corrupta en el mes de agosto de 2023 en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Guevara encabeza la encuesta en una lista integrada por 45 funcionarios públicos relacionados con el gobierno de AMLO.

