Sergio Pérez tras la peor carrera del año para Red Bull: “No entendimos lo que fue mal en Singapur”

El mexicano Sergio Pérez afirmó que en Red Bull no entendieron “lo que fue mal” en el Gran Premio de Singapur, en el que firmaron su peor resultado del año, pero a la vez se mostró confiado en que vuelvan a ser competitivos en Japón, que “debería ser uno de los mejores trazados” para ellos.

“El objetivo en Japón es estar de vuelta, no entendimos lo que fue mal o lo que no funcionó en Singapur, aunque tenemos algunas ideas. Pero el circuito es tan diferente que no hay una razón para pensar que no seremos fuertes en Suzuka. Este debería ser uno de los mejores trazados para nosotros”, aseguró Pérez en la rueda de prensa previa al Gran Premio de Japón que arranca este viernes.

“Hay algunos indicativos de que nos confundimos con la configuración del coche, aunque fuimos más competitivos en la carrera que en la clasificación”, añadió.

El piloto tapatío insistió en que esperan recuperar su posición de dominio en el campeonato en Japón, el circuito de casa para su suministrador de motores, Honda.

“El coche se siente bien en el simulador, no tan mal como en Singapur, así que espero que vaya bien y que sea un buen circuito para nosotros”, declaró.

El mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez (Red Bull) acabó octavo en un Gran Premio de Singapur que calificó como “un desastre total”, ya que además de la mala clasificación del sábado -decimotercero-, consideró que no tuvieron “nada de suerte” en la carrera del domingo.

“Fue un desastre total. No tuvimos nada de suerte hoy y todos los coches de seguridad favorecieron a la estrategia de los neumáticos medios”, dijo a FOX Sports México.

“Ha sido una carrera complicadísima de principio a fin, porque había que arriesgar demasiado para alcanzar a los demás pilotos”, completó.

La Fórmula Uno vuelve a competir desde este viernes, una semana después del Gran Premio de Singapur en el que el español Carlos Sainz (Ferrari) logró la primera victoria de Red Bull de la temporada, y aterriza en Japón con la amenaza de que el neerlandés Max Verstappen retome su dominio, el mismo que le hizo acumular diez victorias seguidas, el récord histórico del campeonato.

Un circuito de Suzuka que es la casa de Honda, proveedor de motores de Red Bull hasta 2025, año tras el que pasará a ser suministrador del equipo Aston Martin, por lo que es un Gran Premio especial para el equipo austríaco.

