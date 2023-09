Brian Castaño cree que Jermell Charlo puede vencer a Canelo Álvarez: “Tiene grandes posibilidades”

Brian Castaño, excampeón mundial de las 154 libras, cree que Jermell Charlo tiene grandes posibilidades de vencer a Saúl ‘Canelo’ Álvarez y acabar con su reinado indiscutible en el peso supermediano el 30 de septiembre en el T-Mobile Arena de Las Vegas.

En una entrevista con ESPN Knockout, Castaño explicó que muchos subestiman lo peligroso que es Charlo, por lo que señala que su tamaño, velocidad y fuerza podrían causarle problemas a Canelo Álvarez en la que será una gran pelea.

“Creo que, aunque muchos no lo tienen del todo en cuenta, Charlo tiene grandes posibilidades de ganarle al Canelo”, dijo el argentino. “Sobre todo, porque es muy grandote y muy veloz, de brazos largos, muy fuerte. Va a ser una gran pelea, y por eso no me la quiero perder, obviamente”.

Canelo Álvarez y Jermell Charlo en su primer careo en Nueva York. Foto: Sarah Stier/Getty Images.

Cabe destacar que Brian Castaño conoce muy bien a Charlo porque lo enfrentó dos veces sobre el ring. El primer combate con el estadounidense terminó en empate, pero en el segundo fue noqueado en el décimo round y el estadounidense se convirtió en campeón indiscutido de las 154 libras.

Para esta pelea con el mexicano, Jermell Charlo subirá dos categorías de peso (14 libras) y, aunque el tamaño no será un problema porque en la conferencia de prensa promocional se pudo notar que es más grande que el tapatío, lo que sí podría poner en desventaja al estadounidense frente a Canelo Álvarez es la inactividad sobre el ring, ya que tiene más de un año y medio sin pelear.

Las predicciones para el duelo de indiscutidos entre Canelo Álvarez y Charlo se encuentran divididas. Mientras que unos aseguran que el mexicano le ganará cómodamente al estadounidense, otros piensan que el campeón indiscutido de las 154 libras podría dar la sorpresa y acabar con el reinado del tapatío en el peso supermediano. De lograrlo, haría historia y se convertiría -al igual que sus compatriotas Terence Crawford y Claressa Shields- como los únicos boxeadores en ser indiscutibles en dos categorías de peso.

Jermell Charlo noqueó Brian Castano en el décimo asalto en mayo de 2022. Foto: Jayne Kamin-Oncea/Getty Images.

Jermell Charlo, de 33 años, subió por última vez al ring en mayo de 2022 cuando noqueó al argentino Brian Castaño en la revancha y se coronó como monarca indiscutido de las 154 libras. El estadounidense posee récord de 35 triunfos, 19 por la vía rápida, un revés y un empate.

Por su parte, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 33 años, venció a John Ryder por decisión unánime de los jueces el pasado mes de mayo en México tras 12 años de ausencia en su tierra. El boxeador tapatío tiene marca de 59 victorias (39 por nocaut) y dos derrotas en su carrera.

Sigue leyendo:

· “Pelea cerrada”: Brian Mendoza elige a su favorito entre Canelo Álvarez y Jermell Charlo

· John Ryder predice pelea entre Canelo Álvarez y Jermell Charlo: “Le gana por puntos”

· Canelo Álvarez vaticina una “gran victoria para México” cuando enfrente a Jermell Charlo