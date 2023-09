El Servicio de Alguaciles de EE.UU. arrestó a más de 4,400 fugitivos violentos en su última redada

El Servicio de Alguaciles de Estados Unidos arrestó a 4,455 fugitivos violentos durante la última fase de su iniciativa de aprehensión de fugitivos de alto impacto, denominada Operación Estrella del Norte III (Operation North Star III), informó el miércoles el Departamento de Justicia en un comunicado.

ONS III se centró en delincuentes fugitivos en 20 ciudades y resultó en la autorización de 2,818 órdenes de arresto por delitos violentos que incluyen homicidio, agresión sexual forzada, robo, agresión agravada y violaciones de armas de fuego.

Durante este esfuerzo de aplicación de la ley que se realizó durante tres meses, los investigadores también confiscaron 555 armas de fuego, más de un millón de dólares y 85 kilogramos de narcóticos ilegales.

“Junto con nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley en todo el país, el Departamento de Justicia se está concentrando en los fugitivos violentos responsables de los mayores crímenes en nuestras comunidades”, dijo el fiscal general Merrick B. Garland.

“El Servicio de Alguaciles de Estados Unidos llevó a cabo la Operación Estrella del Norte III para atacar a los criminales más violentos y, junto con las autoridades estatales y locales, arrestaron a más de 4,400 fugitivos en 20 ciudades en sólo tres meses”, destacó Garland.

El Servicio de Alguaciles de EE.UU. es la agencia federal del orden más antigua de Estados Unidos y fue creada por la Ley Judicial de 1789. /Foto: Joe Raedle/Getty Images

Las principales ciudades donde ser realizó la operación fueron Albuquerque; Baltimore; Buffalo, New York; Chicago; Cleveland; Columbus, Ohio; Detroit; Houston; Indianapolis; Jackson, Mississippi; Kansas City, Missouri; Los Angeles; Memphis, Tennessee; Milwaukee; New Orleans; New York; Oakland, California; Philadelphia; Puerto Rico; and Washington, D.C., según el comunicado.

“La Operación Estrella del Norte (ONS) es una estrategia basada en evidencia que apunta a los impulsores de la violencia en nuestras comunidades”, dijo el director del Servicio de Alguaciles de EE.UU., Ronald Davis.

Esta acción de cumplimiento de la ley es la tercera Operación Estrella del Norte desde julio de 2022.

En total, los alguaciles estadounidenses han detenido a más de 6,700 fugitivos buscados, incluidos 900 acusados de homicidio, además de retirar más de 900 armas asociadas a delitos violentos.

El Servicio de Alguaciles de EE.UU. tiene una larga trayectoria brindando asistencia y experiencia a otras agencias policiales federales, estatales y locales en apoyo de sus investigaciones de fugitivos y es la agencia principal de 56 grupos de trabajo interinstitucionales contra fugitivos ubicados en todo Estados Unidos, así como ocho grupos de trabajo regionales contra fugitivos financiados por el Congreso.

Estos grupos de trabajo, integrados por agencias policiales federales, estatales y locales, concentran sus investigaciones y operaciones en los fugitivos más peligrosos.

