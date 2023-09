“Es algo horrible”: Habla el padre del niño que murió tras exposición a fentanilo en guardería de Nueva York

La hora de la siesta fue la sentencia de muerte para un pequeño de apenas un año, además tres de sus compañeritos resultaron intoxicados, ¿la razón? Los tapetes donde dormían estaban contaminados con fentanilo, ese fatal día fue el inicio de una pesadilla para una familia que perdió al bebé en un lugar donde se supone estaría seguro mientras ellos iban a trabajar. El hecho ha conmocionado a Nueva York.

Nicholas Feliz Dominici era el nombre del bebé que murió tras la exposición a fentanilo, asistía a la guardería “Divino niño”, ubicada en 2707 Morris Avenue, en El Bronx, era dirigida por hispanos y miembros de la comunidad se sentían seguros de enviar a sus hijos allí, pero en el lugar estaban más preocupados en otros asuntos que en cuidar a los menores, por lo que resultaron expuestos a la mortal droga.

Otoniel Feliz, padre del niño muerto, ha brindado entrevistas a distintos medios de comunicación, deseando que su pequeño hijo obtenga justicia, aunque está consciente de que “ni todo el oro del mundo le paga la vida de su hijo”, según dijo a Noticias Telemundo. Cabe señalar que el niño apenas tenía una semana en la guardería.

“Era un niño feliz”

“Miraba por el cielo, era un niño feliz que sabía contar del 1 al 10”, dijo Otoniel a Univision Noticias, quien agregó que encontraron la guardería en una búsqueda por internet, el lugar recientemente había aprobado una inspección sorpresa, por lo que les resultó confiable. “En qué mente cabe pensar que vas a mezclar narcóticos con niños, es algo horrible”, declaró.

“Lo más difícil para mí es llegar a casa y abrir esa puerta y no ver a Nicholas diciendo: ‘Papá, papá'”, dijo Feliz en una entrevista con CBS New York. Él y su esposa han expresado que no pueden describir el dolor que sienten de haber perdido al más pequeño de sus cinco hijos. La madre del pequeño -que cumpliría dos años en noviembre- dijo que si hubiera sabido lo que pasaría jamás habría llevado a su hijo allí.

Otoniel aseguró que no tiene palabras para los responsables de la guardería Divino Niño, solo desea que se haga justicia. “Sean culpables ellos o no, el verdadero culpable sabe que tiene que pagar”.

La guardería Divino Niño

Abrió sus puertas en enero y pasó una inspección sorpresa, en la que encontraron que cumplía totalmente con su lista de verificación de 40 elementos, que incluye anotaciones sobre el almacenamiento adecuado de “todos los medicamentos, sustancias tóxicas”. Aunque se aclaró que en esa inspección no se buscó fentanilo.

Grei Méndez, de 36 años, quien dirigía la instalación, y Carlisto Acevedo Brito, de 41, que vivía en un dormitorio de la guardería, fueron detenidos por la policía tras la muerte del niño. Ambos están acusados de 11 delitos penales, incluido asesinato en segundo grado, posesión criminal de una sustancia controlada y poner en peligro el bienestar de un niño, según informa People.

