Shakira posa para el más reciente número de la revista Billboard, usando impactantes atuendos

Shakira es una de las artistas más populares este año a nivel mundial, y por ello aparece en el número más reciente de la revista Billboard, dedicado a los exponentes del poder latino en la música. Ella sacó su faceta de modelo en varias fotografías de la publicación, usando atuendos tanto vistosos como elegantes.

La cantante colombiana posó muy pensativa mientras lucía un vestido con un animal print de color rosa. Ella concedió una entrevista en la que declaró -entre muchas otras cosas- lo siguiente: “Me siento como un gato con más de nueve vidas. Cuando creo que ya no me recupero más, de pronto me levanto y tengo un segundo aire”. View this post on Instagram A post shared by Billboard Latin (@billboardlatin) View this post on Instagram A post shared by Billboard Latin (@billboardlatin)

La artista de 46 años también impactó con un outfit futurista y lleno de transparencias. Ella considera que este año pasó a ser el inicio de una nueva fase de su carrera: “He pasado por varias etapas: negación, ira, dolor, frustración, ira nuevamente, dolor nuevamente. Ahora estoy en una etapa de supervivencia. Es como sacar tu cabeza fuera del agua. Y es una etapa de reflexión. Y una etapa de trabajar muy duro, y cuando tengo tiempo con mis hijos, realmente lo aprovecho”. View this post on Instagram A post shared by billboard (@billboard)

El atuendo más impactante que Shakira lució en la sesión es un largo vestido de color azul, cuya tela mide varios metros. Ella dijo estar satisfecha con los resultados de sus trabajos musicales en 2023, pero también declaró que, en el fondo, lleva una vida igual a la de muchas otras mujeres: “A veces pienso que la felicidad no es para todo el mundo. La felicidad es un lujo, una comodidad. Hay gente que nace para ser feliz, hay gente que nace para hacer cosas, realizar cosas, servir a la comunidad…Me gusta ser una madre presente. Me gusta llevar a los niños al cole, desayunar con ellos, acostarlos a dormir, cenar con ellos, llevarlos a las actividades extracurriculares, acompañarlos a los playdates. Pero aparte de eso tengo que facturar”. View this post on Instagram A post shared by billboard (@billboard)

Sigue leyendo: