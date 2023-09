Shakira presume su flexibilidad al ensayar para su presentación en la entrega de los VMAs de MTV

Foto: Pascal Le Segretain for Fendi / Getty Images

Shakira ha dado una gran sorpresa a sus fans, pues en su cuenta de Instagram publicó una colección de imágenes en las que demuestra que hasta en los ensayos para una presentación luce espectacular. Ella aparece usando ajustados leggings negros, botines y una camiseta, mientras flexiona sus piernas en complicadas poses. La cantante está casi lista para la noche del 12 de septiembre, cuando recibirá un premio especial durante la entrega de los VMAs de MTV; también escribió en su post lo siguiente: “Adivinen de qué canción es esta pose? 👀 No puedo esperar al martes!” A lo que Lele Pons contesto: “She wolf/ La loba …. 🔥🔥🙏🏼🙏🏼🙏🏼”

La colombiana ha preparado con todo su equipo lo que será su show en la entrega de premios, y en un video que publicó se muestra preocupada -pero a la vez emocionada- en una mesa: “El punto de vista cuando intentas concentrar toda una carrera en una presentación Vanguard de MTV“. View this post on Instagram A post shared by Shakira (@shakira)

Para Shakira es muy importante su familia, y otra de sus recientes publicaciones de Instagram es una foto en blanco y negro que la muestra con su papá, William Mebarak. Ella escribió para él un emotivo mensaje: “Feliz cumpleaños a mi mejor amigo y al amor de mi vida! ❤️” View this post on Instagram A post shared by Shakira (@shakira)

