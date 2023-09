Alcaldes de Guerrero revelan cómo es “gobernar” en un estado dominado por el narco

Guerrero es uno de los estados mexicanos más azotados por la violencia generada por el crimen organizado, el narco domina la mayor parte de la entidad, desde hace años la población vive aterrorizada pues saben que quien se rebela tiene un destino fatídico, pero representando a la población están los alcaldes, quienes quedan entre los habitantes y los criminales, realizando una difícil labor.

Nadie puede olvidar la masacre de San Miguel Totolapan, donde el alcalde Conrado Mendoza fue asesinado junto a otras 19 personas; así como otras ocurridas cuando se realizan juntas vecinales donde incluso niños han sido asesinados. Las escenas de terror han sido constantes y diferentes, balaceras, bloqueos, enfrentamientos, asesinatos y desapariciones son algo de lo que se vive en el estado, principalmente en la Tierra Caliente.

Ante todo esto surge una pregunta, ¿cómo gobiernan los alcaldes? El diario El Universal entrevistó a algunos de ellos aún en funciones y otro más que culminó su mandato, para saber cómo sortearon la presencia del narco con sus labores de funcionarios públicos, algo que no ha sido sencillo, para algunos más difícil con atentados incluidos.

Mario Figueroa Mundo, alcalde de Taxco, asegura que todo está bien, que ni se mete con ellos (el narco) ni ellos con él, ya que hay un contrato implícito en el que sí respetan a los ciudadanos él hace como si no existieran.

Pero en uno de los destinos turísticos más importantes de Guerrero no todo es color de rosa, pues La Familia Michoacana tiene el control del territorio, lograr una aparente paz no fue fácil y hubo violencia de por medio, la que de vez en cuando reaparece por las calles empedradas de Taxco.

“Yo no me voy a pelear con esos cabrones. Ni tengo la capacidad de armamento ni la capacidad de reacción”, aseguró el alcalde.

Cuando era candidato sufrió dos atentados, con todo siguió en la contienda y venció, asegura que el mundo es de los valientes, “aunque de valientes están llenos los panteones”.

Ignorar a veces es una sentencia de muerte

Pero aplicar la táctica de hacer de cuenta que nada pasa no siempre funciona, hay que recordar que el narco amenaza a quien puede para lograr sus cometidos y que el no “obedecer” puede pagarse hasta con la vida, como le pasó a Gregorio Portillo Mendoza, el exalcalde de Zirándaro, en la Tierra Caliente, quien fue alcalde de 2018 a 2021, y al estar frente al Gobierno municipal trató de no vincularse, pero no funcionó.

Estaba en medio de la narcoguerra del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y La Familia Michoacana, trató de mantenerse al margen, pero fue amenazado por el cártel de las cuatro letras, siguió omiso a las peticiones y fue secuestrado y torturado, el ejército lo rescató y salvó su vida.

“Los alcaldes no gobiernan. Quienes gobiernan son ellos. No hay lugar de Guerrero donde no suceda”, dijo el exalcalde en entrevista.

Aseguró que el CJNG le pedía poner a la Policía Municipal a su disposición, dando información de los movimientos del Ejército mexicano. “La línea de colaboración y sometimiento es muy delgada. Estoy sentenciado. Quise volver a ser candidato en 2021 pero me amenazaron. Ahora no puedo participar en política en mi municipio. Me aniquilaron políticamente”.

Aprendiendo a coexistir con la delincuencia

El presidente municipal de Tixtla, en el centro del estado, a 30 minutos de la capital, Moisés González Cabañas dice que ha aprendido a coexistir con la delincuencia. Jamás menciona a ningún grupo delincuencial por su nombre, sobre Los Ardillos, dice (sin mencionarlos) que la estrategia es no confrontarlos. Reconoció que el tema rebasa a los municipios.

“Estamos tratando de construir la paz entre todos. Ha sido un tema complejo. Estamos apostando a un escenario menos violento”, señaló.

Recuerda que en el pasado se vivió un escenario muy difícil y no quiere que se repita, por ello apuesta al respeto, aunque la violencia sigue alcanzando a su municipio, pero él dice que es reflejo de lo que pasa en Chilpancingo.

